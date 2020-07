Nicole Thea, morta a 24 anni l’influencer incinta/ Deceduto anche il suo bambino

Choc nel mondo di Youtube e dei social: è morta a soli 24 anni Nicole Thea, un’influencer britannica che stava raccontando la sua gravidanza via web. La giovane era infatti in dolce attesa, e assieme a lei è deceduto anche il piccolo che portava in grembo. A darne notizia nelle scorse ore è stata la famiglia della stessa giovane star dei social, un breve messaggio via Instagram (dove la stessa vittima era molto seguita) in cui si legge: “A tutti gli amici e sostenitori di Nicole è con grande tristezza che devo informarvi che Nicole e suo figlio di nome Reign, sono morti tristemente sabato mattina. I nostri cuori sono spezzati e stiamo lottando per far fronte a ciò che è accaduto”. Non è stata rivelata la causa della sua morte, ma visto il doppio decesso è probabile che si sia trattato di qualcosa di molto serio, forse una gravissima emorragia interna oppure un incidente domestico. Nicole Thea aveva programmato una serie di video su Youtube e sui social, ma la famiglia ha deciso di non bloccarli e di conseguenza nei prossimi giorni verranno resi pubblici, post-mortem.

NICOLE THEA, MORTA LA 24ENNE INFLUENCER: I SUOI FILMATI ANDRANNO ANCORA ONLINE

Così come fatto anche in Italia dalla nota co-conduttrice di Italia’s Got Talent, Ludovica Comello, anche Nicole Thea aveva deciso di raccontare la propria gravidanza, la sua esperienza vissuta in prima persona per tutte le future mamme o semplicemente per i suoi fan: purtroppo per lei, però, non è riuscita a portare a termine il periodo noto dei nove mesi, e di conseguenza, coronare il suo sogno di diventare mamma. Il primo filmato post-mortem è stato pubblicato domenica, con Thea già morta da circa 24 ore, e nei prossimi giorni sono attese le prossime puntate. La giovane star inglese aveva annunciato la sua gravidanza durante il mese di aprile scorso, sempre attraverso un video Instagram, in cui la stessa aveva mostrato il suo pancione ballando accanto al compagno di vita, anche lui un’artista. Oltre ad essere una influencer e una youtuber, Nicole era anche una ballerina ed aveva realizzato anche una linea di gioielli e di ciglia finte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA