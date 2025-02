Annunciato a sorpresa durante la consueta conferenza stampa odierna sul Festival di Sanremo 2025, l’ospite d’onore – al quale spetterà l’importante compito di aprire le danze della serata cover – Roberto Benigni sarò quasi certamente accompagnato dalla moglie Nicoletta Braschi che con lui condivide una lunghissima storia d’amore durata (fino ad oggi) più di 40 anni e un’altrettanto lunga trafila di successi cinematografici: proprio in questi momenti in cui Benigni si trova sul palco dall’Ariston, moltissimi curiosi si chiederanno chi è Nicoletta Braschi ed è proprio qui che entriamo in gioco noi che nelle prossime righe andremo ad indagare a fondo nella sua vita, nella sua carriera e nell’eterno amore per il suo Roberto.

Partendo – però – da una brutta notizia, dobbiamo subito in chiaro che sulla vita privata di Nicoletta Braschi sappiamo veramente poco fuorché per il fatto che è nata nel 1960 dall’allora direttore di Confartigianato Guido Braschi e che ha frequentato l’Accademia di arte drammatica; mentre dal punto di vista lavorativo è quasi superfluo sottolineare che la sua carriera è largamente intrecciata a quella del marito con il quale ha firmato e partecipato ad alcune delle sue più note pellicole – da ‘Tu mi turbi‘, fino all’acclamatissimo ‘La vita è bella‘, passando anche per ‘Johnny Stecchino‘ e ‘La neve e la tigre‘ – vincendo complessivamente un David di Donatello, un Ciak d’oro, un Premio Flaiano e un Globo d’oro.

Chi è Nicoletta Braschi: la storia d’amore eterna con Begnigni e il presunto tradimento/flirt con Eva Grimaldi

Per quanto riguarda la storia d’amore tra Nicoletta Braschi e Roberto Benigni, sappiamo per certo che si sono conosciuti nel 1983 grazie ad alcuni amici comuni che avrebbero dato il via ad una lunghissima storia d’amore iniziata – quasi – per caso: il matrimonio arrivò solamente nel 1991 in grandissimo segreto alla presenza esclusiva di una manciata scarsa di parenti ed amici; mentre non troppo tempo fa hanno rivelato di non aver mai voluto mettere al mondo dei figli proprio in virtù dello scarso istinto materno provato dalla donna che la portò a dubitare della sua capacità di “gestire la situazione”.

Quello tra Nicoletta Braschi e Benigni – insomma – sembra essere a tutti gli effetti uno di quegli amori che vengono raccontati nei libri, nelle poesie e nelle canzoni saldamente testimoniato dalle numerose dediche che il marito non ha mai mancato di rivolgere alla moglie in ogni premiazione pubblica; ma in realtà – ed è tutta una supposizione – a gettare una piccola ombra sulla relazione ci ha pensato recentemente Eva Grimaldi che nello studio di Belve di Francesca Fagnani ha commentato una vecchia dichiarazione in cui parlò di un (presunto) flirt con Benigni che ci sarebbe stato durante la relazione con Nicoletta Braschi.