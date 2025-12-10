Nicoletta Braschi, chi è la moglie di Roberto Benigni e musa dei suoi film: dal primo incontro alle voci di tradimento con Eva Grimaldi

Nicoletta Braschi è la moglie di Roberto Benigni e torna protagonista sul piccolo schermo, la compagna di vita dell’artista è la donna per eccellenza dell’attore e comico toscano. Una vita insieme, visto che i due si sono sposati nel 1991, ma si conoscevano da tempo, quasi quarant’anni di amore che è stato spesso trasportato anche sul piccolo schermo, dove l’attore ha recitato la parte dell’uomo innamorato dell’unica donna della sua vita.

Una storia da sogno quella tra Roberto Benigni e la sua Nicoletta Braschi, anche se i due non hanno mai sentito l’esigenza e la volontà di allargare la famiglia: “Non ho mai maturato l’istinto materno e non mi ha permesso di diventare mamma” ha raccontato qualche anno fa l’attrice chiarendo una volta per tutte la situazione e rispondendo alle tante voci in merito. E tra le mura della loro casa hanno trovato la complicità e l’essenza della vita giusta per far maturare questo loro grande amore, che non ha conosciuto crisi e che prosegue imperterrito negli anni.

Nicoletta Braschi e l’amore con Roberto Benigni: dal primo incontro alle voci di tradimento con Eva Grimaldi

In una intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera, Nicoletta Braschi, storica moglie di Roberto Benigni ha raccontato la grande storia che li ha uniti nel corso degli anni. Una conoscenza che risale ai primi anni ’80, dopo che la Braschi si trasferì a Roma in seguito a una breve parentesi a New York che però non apportò quanto sperato: “Nell’80, un paio di mesi dopo il mio trasferimento a Roma, conobbi Roberto Benigni. Aveva 28 anni ed era già amatissimo da tutti. Ci presentarono amici comuni e fin dai primi giorni cominciò un lavorio ininterrotto di costruzione, un’intesa che sarebbe sfociata nel nostro lavoro in comune.”

Un amore inossidabile anche se negli ultimi anni non sono mancate voci di un presunto tradimento di Roberto Bagnini con Eva Grimaldi. L’attrice, ospite a Belve da Francesca Fagnani nel febbraio 2025 confermò i rumor dicendo, tuttavia, di volere andare oltre. Ha confessato di essere stata innamorata di Roberto Benigni: “La nostra storia fu interrotta quando gli telefonai ma fu la Braschi a rispondere al telefono e a dirmi: non chiamare mai più…Non voglio parlare di Benigni, anche perché è una coppia felicemente sposata. Ero molto innamorata. Benigni è un uomo molto affascinante, molto intelligente. Non è durata una notte”.