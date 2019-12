Nicoletta Braschi/ La moglie di Roberto Benigni: “Ecco come ci siamo innamorati”

Nicoletta Braschi è la moglie di Roberto Benigni, protagonista con l’attore toscano del film La Vita è bella in onda su Rete 4. La donna ha raccontato diverso tempo fa una curiosità sull’inizio della relazione con l’artista. Al Corriere della Sera svelò: “Ci presentarono degli amici comuni e iniziò un lavorio ininterrotto, un’intesa sfociata nel lavoro. Era per me un grande maestro. Da allora ci siamo nutriti delle stesse cose. Veniva a prendermi all’Accademia e andavamo sempre al cinema, tutti i giorni. Ci passavamo i libri. Leggemmo tutti quelli che Borges sceglieva per la collana FMR“. Si tratta sicuramente di un particolare interessante che torna indietro nel tempo e racconta le emozioni di una delle coppie più amate del cinema, ma che allo stesso tempo non ha mai avuto voglia di finire sotto i riflettori fuori dal set.

Nicoletta Braschi nacque a Cesena il 19 aprile del 1960. Il suo debutto sul grande schermo arriva proprio al servizio di quello che sarebbe diventato suo marito nel 1991, Roberto Benigni. Siamo nel 1988 e recita in Tu mi turbi, iniziando da lì la sua grande carriera che la vedrà lavorare con registi del calibro di Bernardo Bertolucci, Jim Jarmuschi, Blake Edwards, Roberto Faenza, Marco Tullio Giordana, Paolo Virzì, Francesca Comencini e Alice Rohrwacher. Proprio con quest’ultima è arrivata la sua ultima apparizione un anno fa quando ha recitato in Lazzaro felice. Fu un grande ritorno visto che precedentemente non la si vedeva dal 2005 quando fu tra i protagonisti di La Tigre e la Neve.

