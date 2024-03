Nicoletta Di Bisceglie, chi è ‘Rosa Camilli’ de Il Paradiso delle Signore/ “In tante cose siamo simili”

Nicoletta Di Bisceglie chi è: carriera e vita provata

Nicoletta Di Bisceglie sarà ospite nel salotto de La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo. L’attrice italiana, nota per interpretare Rosa Camilli, nipote di Armando, ne Il Paradiso delle Signore, si racconterà a tuttotondo. Nata a Milano nel 1996, ha coltivato la passione per il cinema molto presto.

Nel 2019, si è diplomata presso la Scuola Nazionale di Cinema per poi approdare su piccolo schermo in fiction quali: Che Dio ci Aiuti 6eLe indagini di Lolita Lobosco. Non si conosce la vita sentimentale dell’attrice pugliese, però, che mantiene il totale riserbo. “Io vorrei avere dei figli. Non sarei una donna felice se mi ritrovassi a quarant’anni anche con una grande carriera, ma senza una famiglia. Amo i bambini, sono molto curiosa di conoscermi come mamma. Non sono una persona che potrebbe vivere solo di lavoro. Io ho la necessità di lavorare, mi piace il mio lavoro, però non è l’unica cosa per me” ha dichiarato Nicoletta ai microfoni di tvdaily.it.

Nicoletta Di Bisceglie e il successo de Il Paradiso delle Signore

L’attrice pugliese è diventata nota al grande pubblico grazie all’amatissima soap Il Paradiso delle Signore, in cui ha vestito i panni di Rosa. Nel corso di un’intervista a tvdaily.it, Nicoletta Di Bisceglie ha raccontato la sua esperienza sul set della fiction targata Rai.

“Non è stato facilissimo. Questo è un set frenetico: dove impari tanto, ma è molto veloce. Non ero ancora mai stata su un set tanto impegnativo, dove magari ti ritrovi anche a girare sette scene al giorno. Però è stato bello perché mi hanno fatto sentire tutti subito a casa. Stando tante ore al giorno lì, si crea davvero una famiglia. Ma non è stato facilissimo per i ritmi. Rosa, invece, penso di averla inquadrata sin dal primo momento. Io sono molto contenta del personaggio, più che altro: è una bella tipetta. In tante cose siamo simili, in altre siamo tanto diverse. Quindi è una bella sfida, ogni giorno.”

