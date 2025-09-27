Nicoletta Elmi è la nipote di Maria Giovanna Elmi ed è stata una nota attrice di film horror. Le due sono comunque slegate nel mondo dello spettacolo

Nicoletta Elmi è la nipote dell’attrice e opinionista Maria Giovanna Elmi, protagonista che sarà ospite della trasmissione Verissimo, programma sotto la conduzione di Silvia Toffanin e che andrà in scena sabato 27 Settembre 2025. Ma andiamo a vedere nello specifico chi è davvero Nicoletta Elmi.

Nicoletta Elmi è un’attrice nasce a Roma il 13 Febbraio 1964 ed è la nipote dal lato della madre di Maria Giovanna Elmi. La donna era un’attrice e una modella ma è nota nel mondo della televisione specialmente per alcuni film horror. In primo luogo Nicoletta Elmi debutta come modella fin da giovanissima e le sue immagini fanno il giro su varie riviste.

Per quel che riguarda il lavoro da attrice il debutto avviene a soli 3 anni nel film Le Sorelle dove partecipa in un cast con artisti di primo piano quali Giancarlo Giannini ed anche Susan Strasberg. Prende parte tra le altre cose anche in un cast teatrale nell’opera Il suo nome è Donna Rosa, show che vede protagonisti tra le altre cose anche Al Bano e Romina Power.

Nicoletta Elmi e il suo ritiro definitivo dalle scene

Nicoletta Olmi però diventa davvero famosa contraddistinguendosi in un genere particolare come l’horror. Nonostante venga identificata come una bellissima bambina e poi ragazza Nicoletta partecipa al suo primo film a solo 7 anni nel film Gli orrori del castello di Norimberga ed è solo il primo di diversi film di questo genere.

Partecipa al film Il Mostro è in tavola…Barone Frankenstein ed è una delle protagoniste nel film di Dario Argento Profondo Rosso, film che la fa riconoscere in tutto il mondo. Tanti film di questo genere e alla fine Nicoletta Olmi ha recitato l’ultima volta in questo genere nel 1985 dove partecipa a Demoni, un genere di Dario Argento diretto da Lamberto Bava. Prende parte poi alla serie I ragazzi della 3C e si dedica a ciò per due anni.

Per quel che riguarda la sua vita privata la donna tiene molto a mantenere la sua privacy. Di lei non sappiamo molto se non che vive a Milano e che ha adottato tre figli di origini colombiane.