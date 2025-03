Nicoletta Ercole, chi è l’amica di Eleonora Giorgi: “Mi fece una grande confessione”

Nel corso della sua vita Eleonora Giorgi ha avuto la fortuna di stringere diversi rapporti nella sua vita, tra questi quello con la costumista Nicoletta Ercole, con la quale ha vissuto un legame importante nel corso degli anni e alla quale la stessa attrice romana ha affidato l’organizzazione del suo funerale. All’amica del cuore, Eleonora Giorgi avrebbe chiesto l’organizzazione di un funerale eccellente sotto ogni punto di vista.

La costumista aveva raccontato in passato lo speciale legame costruito con Eleonora Giorgi, rivelando anche un curioso segreto che unisce entrambi da tanti anni: “Nel 1979, sul set del film Dimenticare Venezia, le confidai di aver perso un bambino e la paura di non poter più; avere figli, ma lei mi rincuorò. Vedrai che tra un anno saremo madri entrambi è proprio così e i nostri figli, Andrea e Nicola, sono cresciuti insieme”.

Eleonora Giorgi e una bellezza sconfinata anche alla camera ardente

Il tumore al pancreas che l’ha strappata alla vita non le ha impedito di perdere quella bellezza che l’ha accompagnata passo dopo passo per tutta la vita, la bellissima Eleonora Giorgi anche alla camera ardente non avrebbe perso quel fascino che è stato il suo marchio riconoscibile negli anni.

Vestita con gilet nero e rosa bianca tra le mani, lo zucchetto scuro che negli ultimi mesi ha indossato in pubblico, Eleonora Giorgi ha fatto figura anche dopo aver combattuto contro il male ma senza mai perdere il buonumore e la grazia, mostrata in pubblico in tutte le sue ultime apparizioni televisive, tra cui quelle più recenti a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin. E all’amica Nicoletta Ercole è spettato uno dei compiti più delicati, su preciso volere dell’attrice romana.

