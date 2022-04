Nicoletta Fattibene, moglie Greg/ Le stravaganti nozze con Lillo vestito da…

Le nozze di Nicoletta Fattibene e Greg

Greg si è sposato nel 2014 con la compagna Nicoletta Fattibene. I due non hanno figli. Il matrimonio si è celebrato nella chiesa di Santa Maria in Tempulo a Roma ed è stato un evento memorabile. La cerimonia è stata stravagante e in stile yankee. Lillo, in quell’occasione si è presentato vestito da cowboy. Greg e sua moglie Nicoletta erano fidanzati da diverso tempo e l’attore comico ha deciso di fare la proposta di matrimonio in occasione del suo 50esimo compleanno. Non finisce qui: la sposa, ha sfoggiato un vestito di pizzo con velo principesco, arrivando a bordo di una cabriolet rosa confetto e indossando occhiali da sole con la montatura bianca. E lo sposo è imperdibile con frac e tuba rifinita in verde.

La carriera di Greg, tra musica, tv, radio e vignette

La carriera di Greg inizia nel 1979 formando i Jumpin Blues Boys, la sua prima band blues. Nel 1982 prosegue la carriera musicale formando i Jolly Rockers, formazione rock and roll con cui si esibisce fino al 1999. Nel 1992, insieme al suo storico compagno Lillo (vero nome Pasquale Petrolo) forma il gruppo rock demenziale Latte & i Suoi Derivati. Greg ha partecipato anche a molti programmi televisivi, tra cui Domenica in (Rai), Maurizio Costanzo Show (Mediaset) e Le Iene (Mediaset). Anche in radio vanta importanti esperienze, tra cui quella con la trasmissione di Rai Radio 2, 610. A questa carriera, Greg ne affianca un’altra come illustratore e vignettista per varie testate tra cui Lupo Alberto, Cattivik, Sturmtruppen, Star Comix, Corriere della Sera. Disegna anche i libretti interni dei suoi dischi.

