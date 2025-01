Nicoletta Larini è la compagna di Stefano Bettarini e fanno oramai coppia fissa da tantissimi anni. Per la precisione sono 7 anni che i due sono inseparabili con l’ex marito di Simona Ventura che dalla pagine del Corriere della Sera ha parlato della loro storia d’amore nonostante 22 anni di differenza. “Non sono mai stato con donne più giovani” – ha confessato Bettarini che all’inizio della conoscenza non ci avrebbe scommesso. “Pensavo sarebbe durata come da Natale a Santo Stefano, invece i suoi valori mi hanno conquistato. È una persona sana, virtù rara in questo mondo” – ha sottolineato l’ex calciatore che è sempre più innamorato. I due hanno recentemente celebrato i 30 anni di Nicoletta e per l’occasione Stefano Bettarini le ha regalato un bellissimo viaggio alle Maldive, ma anche un anello di fidanzamento e degli orecchini di brillanti.

La coppia da tempo parla di matrimonio anche se Bettarini è restio, ma qualcosa forse è cambiato visto che contesto: “mai dire mai nella vita”.

Nicoletta Larini e Stefano Bettarini: un amore a prova di Temptation Island

La storia d’amore tra Nicoletta Larini e Stefano Bettarini prosegue a gonfie vele e ha superato con grande forza anche la prova televisiva di Temptation Island. La coppia, infatti, in passato ha partecipato al popolare reality show dei sentimenti di Canale 5 uscendo come coppia. Proprio durante l’avventura televisiva di Temptation, Nicoletta si è fatta conoscere dal grande pubblico parlando di se e della sua discendenza, visto che è nata in una della famiglia più importanti della Versilia. Il padre Nicola Larini, infatti, è stato un campione di Formula 1 negli anni Ottanta e Novanta. L’incontro con Stefano Bettarini risale al 2017 anche se lei viveva già un’altra relazione.

Sta di fatto che Nicoletta ha deciso di rompere la sua storia per viversi Stefano: “tutto è cambiato quando l’ho conosciuto. Ho deciso di chiudere la mia storia, ma la parte più difficile è stata dirlo ai miei genitori”. La differenza di età di ben 22 anni all’inizio è stato un problema per entrambi, ma alla fine il loro amore ha dimostrato che non ci sono regole!

Nonostante fra i due ci siano 22 anni di differenza d’età, Nicoletta e Stefano sono riusciti a creare un legame solido, che ha superato la prova del tempo e del reality dei sentimenti. La giovane temeva inizialmente le perplessità dei suoi genitori, ma Bettarini è stato accolto bene dalla famiglia Larini. Lei stessa inoltre ha stretto amicizia con Niccolò e Giacomo, i figli che l’ex sportivo ha avuto da Super Simo. Anche con la Ventura i rapporti sono ottimi per il bene della famiglia e sono diventati ancora più ravvicinati dopo il ricovero in ospedale del primogenito, accoltellato nel corso di una rissa a Milano a luglio 2018.

La partecipazione a Temptation Island nel 2018

L’ex marito di Simona Ventura ha scelto di partecipare insieme alla ragazza nell’edizione 2018 di Temptation Island Vip, per mettere alla prova il loro amore: “Abbiamo scelto di partecipare al programma anche per provare a vivere per un po’ distanti, per metterci alla prova”. Proprio la differenza di età che c’è tra di loro era alla base dei loro timori, ma entrambi hanno superato bene la prova. E nel corso degli anni, Nicoletta e Stefano si sono trovati ad affrontare altre sfide: nel 2019 l’ex calciatore ha preso parte – questa volta come concorrente – all’Isola dei Famosi, mentre l’anno seguente è entrato di nuovo nella Casa del Grande Fratello Vip.