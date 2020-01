Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini/ Presto il matrimonio? Gli indizzi

Nicoletta Larini diventerà la seconda moglie di Stefano Bettarini?

Mentre Simona Ventura ha già svelato le prossime nozze con Giovanni Terzi, i fan dell’ex calciatore si chiedono se anche Stefano Bettarini e la sua attuale compagna Nicoletta Larini faranno presto il grande passo. Anche se oggi sono più affiatati che mai, complice anche quanto accaduto a Temptation Island Vip, in passato il Betta ha già avuto modo di chiarire: “Per ora mi è impossibile dire che Nicoletta è la donna della mia vita. Nessuno può sapere che cosa ci riserva il futuro. Come si dice? Finché la barca va, lasciamola andare”. A complicare le cose per Bettarini ci sarebbe anche la famiglia già formata con la Ventura, anche se spesso si ritrova a parlare con Nicoletta della possibilità di ufficializzare la loro unione. A quanto pare anche la ragazza non sente l’esigenza di diventare moglie e preferisce rimanere la sua fidanzata. Nulla toglie però che presto entrambi possano cambiare idea: chissà? Intanto si sono concessi una passeggiata a cavallo a Casale Marittimo, dopo alcuni giorni trascorsi all’estero durante il periodo natalizio. “Niente da aggiungere”, scrive lei in un post, taggando il compagno. Nell’immagine, i due si tengono per mano mentre cavalcano accompagnati dal conduttore. Clicca qui per guardare la foto di Nicoletta Larini e Stefano Bettarini.

Nicoletta Larini e la gelosia:”Ha provato a farmi seguire da un detective…”

Nicoletta Larini non manca mai di regalare ai fan qualche scatto bollente, tra l’altro condiviso spesso sui social del compagno Stefano Bettarini. Risale a pochi giorni fa l’ultima foto hot con cui l’ex concorrente di Temptation Island Vip ha fatto girare la testa agli ammiratori. Per non parlare della foto in costume pubblicata durante il periodo natalizio, in cui lascia ben poco spazio all’immaginazione e mostra a 3/4 il suo lato B. Un vero e proprio book fotografico, se si pensa che scatti simili sono stati condivisi dalla ragazza su Instagram, questa volta con un bel primo piano del decolletè. Clicca qui per guardare la foto di Nicoletta Larini. Questa estate del resto Nicoletta Larini era finita fra le pagine rosa per delle foto piccanti con il bikini, mentre Bettarini ha rivelato la scorsa estate che la ragazza non avrebbe trovato pace riguardo la sua ben nota gelosia. “Ha provato a farmi seguire da un detective quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo”, ha svelato al settimanale Chi. Insomma, anche se i due si mostrano sempre sorridenti e innamoratissimi, non è escluso che sotto sotto in realtà l’atmosfera possa essere esplosiva.

