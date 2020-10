Nicoletta Larini, fidanzata Stefano Bettarini/ Matrimonio impossibile? Lei “accetta”

“Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili!” scrive Nicoletta Larini in uno dei suoi ultimi post su Instagram. E di amore, Nicoletta, ne ha tanto per il suo fidanzato: Stefano Bettarini. I due stanno insieme da alcuni anni ormai e la loro storia ha già superato molte prove, anche ‘televisive’. Ricordiamo, infatti, che Stefano e Nicoletta hanno affrontato insieme l’avventura a Temptation Island Vip, durante la quale non sono mancate lacrime e forti gelosie. Un percorso che si è però concluso nel migliore dei modi e con un amore ancora più forte. Eppure, nonostante ciò, la coppia non sembra disposta a convolare a nozze. O, almeno, uno dei due.

Nicoletta Larini, niente matrimonio con Stefano Bettarini? Lei…

Stefano Bettarini ha più volte dichiarato di avere già dato col matrimonio (è stato sposato con Simona Ventura), e di non avere intenzione di sposarsi nuovamente, né di avere altri figli (ne ha due proprio dalla Ventura). Pur amando follemente Nicoletta Larini, dunque, pare non ci sia speranza per le nozze. Lei? Per amor suo si è detta disposta ad accettare questa decisione del compagno, dunque, è pronta a non sposarsi e a non avere figli.



