Nicoletta Larini, foto viso rovinato dall’acne/ La compagna di Stefano Bettarini…

La nuova ondata di foto vip riguarda proprio i difetti fisici in bella mostra senza paura del giudizio degli altri e dei commenti dei fan. Dopo Laura Cremaschi, pronta a mostrare il suo visto e il suo problema di acne, anche Nicoletta Larini, compagna di Stefano Bettarini, ha mostrato il suo problema sottolineando che di certo non si tratta di una cosa grave ma giustificando con questo il trucco che spesso usa e con cui, a volte, esagera un po’. Proprio nelle scorse ore è stata presa di mira per via di un trucco molto pesante e che a stento ha permesso ai fan di riconoscerla, anche chi da anni ormai la segue con passione, e proprio riferendosi a questi commenti, la Larini ha scritto su Instagram: “Ho preso coraggio e ho deciso di pubblicarla… Grazie a @cremaschina e al suo post, tanti di voi, criticano e criticano senza mai pesare le parole..”.

NICOLETTA LARINI MOSTRA IL VOLTO ROVINATO DALL’ACNE..

In seguito, mostrando il suo volto rovinato dall’acne, Nicoletta Larini ha scritto nella didascalia: “Se c’è trucco è perché magari c’è qualcosa sotto.. Anche io soffro per la mia pelle, ma allo stesso tempo ho la fortuna di non avere un grosso problema.. Prima di parlare, prima di giudicare pensate sempre”. In molti sono subito corsi in suo soccorso ringraziandola, appoggiandola e sostenendola, altri ancora continuano a non promuovere il troppo trucco che usa per nascondere il suo difetto consigliandole di lasciar respirare la pelle. La diatriba continua… il suo appello colpirà nel profondo anche chi è sempre pronto a giudicare?



