Nicoletta Larini/ Lite con Stefano Bettarini? Giulia Salemi lo avrebbe raggiunto…

Gelosia alle stelle per Nicoletta Larini per via di Stefano Bettarini? A Mattino5 si parla dell’ingresso di Stefano Bettarini nella casa e Riccardo Signoretti racconta di aver sentito la sua compagna che si dice contenta del suo ritorno nella casa e anche per niente gelosa delle sue ex. A quanto pare, però, non è proprio così visto che Federica Panicucci riporta alcuni rumors su una possibile lite avvenuta nella notte perché lei avrebbe trovato alcuni messaggi poco chiari sul telefono del compagno. In realtà i rumors sono stati lanciati da Gabriele Parpiglia che su Giornalettismo scrive: “Nicoletta Larini, compagna di Stefano Bettarini, ha ricevuto su Instagram un messaggio anonimo da un profilo fake che segnalava strani movimenti notturni di Stefano in direzione della camera di Giulia Salemi (anche lei new entry del programma)”. Cosa succederà questa sera quando i due entreranno nella casa questa sera? Nicoletta Larini è solo in preda alla gelosia?

Nicoletta Larini gelosa di Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello?

Sentivate la mancanza di Nicoletta Larini in tv? Ed eccovi accontentati. L’ingresso nella casa di Stefano Bettarini stenderà un bel tappeto rosso che porterà la sua compagna dritta dritta in tv pronta a commentare l’operato del suo bel fidanzato e, magari, difenderlo anche un po’ come è successo nella sua ultima partecipazione al programma quando di lui sono venuti a galla alcuni commenti un po’ maschilisti e che hanno alzato un polverone tra le femministe e non solo. In questi anni tra loro non è cambiato molto e Nicoletta Larini è ancora la bella fidanzata di Stefano Bettarini e continua a vivere all’ombra di Simona Ventura anche se, dopo la partecipazione a Temptation Island ella coppia, i loro rapporti si sono distesi e i 4 (insieme al compagno della conduttrice) vivono come una felice famiglia allargata con il consenso del pubblico.

Nicoletta Larini, proposta di matrimonio in arrivo da Stefano Bettarini?

Nicoletta Larini, 26 anni, è fidanzata di Stefano Bettarini, 48 anni, ormai da quasi quattro anni e anche dopo Temptation Island la loro relazione non ha fatto altro che diventare più forte, nonostante le polemiche e la differenza di età. Le cose tra loro vanno avanti a gonfie vele o, almeno, lo hanno fatto fino a questo momento visto che il bel calciatore è pronto a lanciarsi nella nuova avventura entrando nella casa del Grande Fratello Vip 5 dove troverà la sua ex amica speciale Elisabetta Gregoraci e poi la sua ex Dayane Mello. Riuscirà Nicoletta Larini a tenere a bada la sua gelosia quando il suo compagno entrerà nella casa? La sua vita privata accanto a lui non deve essere facile visto che, quando si parla di matrimonio e di figli, lui sembra chiudere le porte perché ‘ha già dato in passato’, magari questa nuova avventura lo convincerà ad una proposta di matrimonio in grande stile e ad una svolta nella loro vita di coppia? Sono tutte domande che troveranno risposta solo con l’ingresso in casa di Bettarini, ne siamo certi.



