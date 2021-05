Nicoletta Larini in ospedale per una tonsillectomia/ “Sono ancora mezza sedata ma..”

Nicoletta Larini in ospedale per una tonsillectomia. Con una foto sui social pochi minuti prima di entrare in sala operatoria, la compagna di Stefano Bettarini, ha annunciato l’intervento e anche il fatto che tutto è andato bene. Basta poi andare nelle storie di Instagram per vedere la valigia preparata per andare in ospedale e anche le prime foto dopo l’intervento ovvero la flebo attaccata alla mano e anche i suoi occhi chiusi ancora assonnati per via della anestesia. La bella Nicoletta Larini ha parlato dell’intervento da subire già qualche tempo fa e adesso ha affrontato l’intervento ammettendo: “E’ andata bene”. Ma cosa l’ha portata in ospedale? Lei stessa spiega che si è trattato di una tonsillectomia ma che tutto è andato come doveva. Sui social poi scrive: “Adesso sono ancora mezza sedata.. Ci sentiamo presto ❤️☘️ un bacio a tutti”.

Nicoletta Larini difende Bettarini/ "Cacciato dal GF ma c'è chi dice cose peggiori!"

Nicoletta Larini in ospedale per una tonsillectomia

Per fortuna tutto è andato bene e sono tanti i commenti che hanno affollato la sua bacheca in quest’ultima ora soprattutto colleghi e amici che hanno fatto lievitare i like quasi a 5mila in poco tempo. Proprio pochi giorni fa la bella Nicoletta Larini appariva raggiante al fianco di Stefano Bettarini in occasione del loro quarto anniversario e i loro anni insieme sottolineando proprio che accanto a lui è il “posto che preferisce”. Siamo sicuri che l’ex calciatore sia accanto alla sua compagna in questo momento e che proprio lui nelle prossime ore ci aggiornerà sulle sue condizioni di salute.

LEGGI ANCHE:

Nicoletta Larini: "Stefano Bettarini non bestemmia"/ "La sera dice le preghiere.."NICOLETTA LARINI/ Lite con Stefano Bettarini? Sui social non ce n'è traccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA