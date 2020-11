Nicoletta Larini: “Stefano Bettarini non bestemmia”/ “La sera dice le preghiere..”

Stefano Bettarini ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 2020 oppure no? Il suo ‘porca mado..’ si è sentito forte e chiaro e il video del momento ha già fatto il giro del web tanto che adesso si grida già allo scandalo nel caso della mancata squalifica. Scoppia la polemica e oggi a Mattino5 si parla di quello che è successo nella casa insieme a Nicoletta Larini, la compagna del bel calciatore, che liquida tutto come un intercalare: “Non è una bestemmia, non è una parolaccia, è solo un intercalare toscano, io so solo che Stefano non fa queste cose e non bestemmia visto che non gliene ho mai sentito dire una e la sera prima di andare a letto fa la preghiera”. Gli altri opinionisti della trasmissione non sono d’accordo perché qualche settimana Denis Dosio è stato cacciato proprio per lo stesso motivo.

Stefano Bettarini ha bestemmiato? Nicoletta Larini parla di un intercalare

A Mattino5 il primo a dire la sua è Biagio d’Anelli che attacca: “Non interessa agli italiani che si tratta di un intercalare perché non tutti sono toscani” ma subito lo contraddice Emanuela Tittocchia: “Intercalare o no è una bestemmia, come Denis Dosio è andato fuori ci va anche Bettarini se la regola è uguale per tutti”. Federica Panicucci è convinta che sarà il Grande Fratello Vip 2020 a decidere. Signoretti ospite in collegamento conferma che è una bestemmia e il regolamento parla chiaro e quindi dovrebbe andare via dalla porta rossa perché non è detto che chi dice le preghiere non possa bestemmiare. Arianna David chiude al grido di “non si può dire che è un intercalare perché è una bestemmia”. Come finirà per Stefano Bettarini questa sera?



