Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko uniti sul lavoro e nella vita. I due primi ballerini de La Scala di Milano sposati dal 2023

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, prima ballerina e primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, dal 2015 sono anche una coppia. Lei è originaria di Galatina, in Puglia, e più precisamente di Santa Barbara, una frazione del suo paese. Dopo aver cominciato a danzare da giovanissima, è stata ammessa all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano a soli 12 anni, diplomandosi nel 2009. Dal 2014 è la prima ballerina, mentre dal 2023 è étoile. Timofej Andrijashenko è invece originario di Riga, in Lettonia: è primo ballerino del teatro alla Scala dal 2018. Ha cominciato a danzare nel suo Paese d’origine a nove anni, per poi spostarsi in Italia, a Genova, dove si è perfezionato.

Settembre, chi è: la vittoria a Sanremo Giovani dopo diversi talent/ È fidanzato?

I due si sono visti per la prima volta nel 2012 in occasione di un concorso di danza ma non è nata una simpatia immediata. Solamente con il tempo, infatti, i due si sono avvicinati. “Lui mi ha fatto una corte spietata ma io non ero proprio convinta” ha rivelato Nicoletta Manni. “Non la vedevo come una possibilità. Ci siamo conosciuti, incontrati e abbiamo iniziato a ballare al teatro alla Scala. C’è stato fin da subito un bel rapporto. Quando ha iniziato a corteggiarmi, io non me ne sono accorta” ha raccontato ancora a Sky Tg 24.

Ciao Darwin 9, puntata 23 agosto 2025: Trattorie Vs Stellati (replica)/ Madre Natura: Amendola sfida Luotto

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko: “Inizialmente lei non mi voleva”

Dopo il corteggiamento andato male, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko si sono allontanati. “Lei mi ha chiesto di prendere le distanze, io ho rispettato la sua decisione. Per qualche mese ci siamo allontanati, poi sono tornato a corteggiarla” ha raccontato Timofej Andrijashenko. Dopo l’assegnazione di un ruolo per lo stesso spettacolo, Nicoletta Manni ha scoperto di provare qualcosa per il collega.

Inizialmente la storia tra Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko non è stata semplice. A raccontarne il motivo sono stati proprio i due ballerini a Sky Tg 24: “Il nostro primo incontro è stato come partner a lavoro, quindi eravamo abituati a condividere questo. Quando è arrivata la confidenza e l’amore, abbiamo faticato un po’ a mettere insieme tutto questo. Poi con il tempo abbiamo trovato il nostro equilibrio e la nostra pace, e ora ballare insieme è solo un plus”.

Temptation Island, Simone Margagliotti ha aperto una nuova palestra: il video è virale/ Pioggia di critiche