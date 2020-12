Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, chi sono/ Primi ballerini Scala e fidanzati

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko calcheranno questa sera il palco più prestigioso al mondo, quello del teatro la Scala. Primi ballerini entrambi, si tratta di una coppia ventenne che si nutre di danza e d’amore. I due si sono conosciuti nel 2012 durante uno spettacolo del teatro Manzoni di Milano, e da allora non si sono più lasciati. “Più che altro ci siamo osservati, visto che eravamo in gara”, raccontava a IoDonna Nicoletta durante un’intervista datata 2017 “Come è finita? Ho vinto io”. Timofej Andrijashenko spiegava invece di come il loro primo incontro non fu un colpo di fulmine: “È stato tutto molto graduale. Abbiamo iniziato a ballare insieme in Cello Suites, poi in Giselle. Ancora, siamo stati in coppia in La Bella addormentata, Il lago dei cigni, Romeo e Giulietta. Ci siamo conosciuti meglio e…”. Il loro fidanzamento non ha però una data ufficiale, indicativamente attorno al 2016: “Quindi niente anniversario – riprendeva la parola Nicoletta Manni – e niente anello”.

NICOLETTA MANNI E TIMOFEJ ANDRIJASHENKO: SEMPRE INSIEME MA L’AMORE TRIONFA

Nicoletta Manni, 29 anni, è considerata la ballerina italiana più nota della sua generazione grazie anche al forte seguito su Instagram dove vanta migliaia di follower. I sui primi passi li ha mossi in Puglia (precisamente a Galatina, provincia di Lecce), la sua terra d’origine, presso la scuola danza della madre (anche lei ballerina), per poi diplomarsi all’Accademia scaligera e trasferirsi all’estero. In Italia è tornata grazie all’ex direttore del Ballo alla Scala, Makhar Vaziev, che decise di affidare a Nicoletta Manni il ruolo di prima ballerina a soli 22 anni. Curioso come sia lei quanto il suo fidanzato abbiano aggiunto un ulteriore prestigioso tassello nella propria carriera, debuttando lo stesso giorno di un anno fa, il 27 aprile, in due teatri differenti: Timofej Andrijashenko esordì infatti al Royal Ballet di Londra, mentre Nicoletta al prestigiosissimo Teatro Bol’šoj di Mosca. Anni passati insieme fra il palco e la vita privata, ma per la Manni e Timofej Andrijashenko non è affatto troppo: “Intanto, non balliamo sempre in coppia – aveva raccontato Nicoletta – in teatro parliamo solo di lavoro. La sera, a casa, è come se non ci fossimo mai visti”.



