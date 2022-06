Nicoletta Manni/ Il successo della prima ballerina al Teatro della Scala di Milano

Nicoletta Manni è la prima ballerina al Teatro della Scala di Milano, le cronache rosa si interessano a lei per la storia sentimentale che ha con il suo collega Timofej Andrijashenko. La vedremo stasera a Danza con me di Roberto Bolle. Nicoletta è nata in provincia di Lecce, precisamente a Galatina a fine agosto del 1991. Nelle interviste ci tiene a precisare che è originaria di Santa Barbara, una frazione di Galatina. Inizia ad avvicinarsi alla danza in età giovanissima, frequentando la scuola che dirige la madre a Copertino. A undici anni riesce a superare gli esami per essere ammessa alla “Royal Academy of Dance”, a dodici anni fa parte della scuola di ballo “dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano”, ottiene il diploma nel 2009.

Danza con me, Roberto Bolle/ Diretta replica 18 giugno 2022: la dedica a Carla Fracci

Nicoletta Manni, carriera e vita privata

Nicoletta Manni viene reclutata dallo “Staatsballett di Berlino” dove rimane fino al 2012 esibendosi in coreografie di danza classica e contemporanea. Nel 2013 il direttore Makhar Vaziev le propone di partecipare alle audizioni per entrare a far parte del corpo di ballo al “Teatro alla Scala”. Nicoletta accetta e con successo si classifica al primo posto. Nel 2014 viene nominata prima ballerina. Della sua vita privata si conoscono poche cose, preferisce mantenere un certo riserbo. Nel 2012 durante un concorso, che si è tenuto al “Teatro Manzoni” conosce il ballerino Timofej Andrijashenko anche lui in gara, ed è quasi un colpo di fulmine, perché poco dopo è scoccata la scintilla che ha dato fuoco al loro amore. Per quanto riguarda la sua forma fisica, la ballerina ha detto in un’intervista che segue un’alimentazione sana e mediterranea da abbinare all’esercizio fisico che ogni giorno si sottopone da quando pratica danza.

LEGGI ANCHE:

Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè sempre più vicini/ La promessa dopo L'Isola: "A Milano…"Tu sì que vales/ Diretta e anticipazioni replica 18 giugno 2022: il trionfo di Marcin Patrzalek

© RIPRODUZIONE RISERVATA