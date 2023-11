Nicoletta Manni nuova etoile del teatro alla Scala di Milano/ Annuncio a sorpresa: “Sono veramente grata”

Nicoletta Manni è la nuova etoile del prestigioso teatro alla Scala di Milano. La nomina, come scrive SkyTg24.it, era nell’aria da tempo ma nelle scorse ore è giunto l’annuncio ufficiale. Pochissimi sono coloro che nel corso della storia hanno potuto ricevere la “nomina” di stella del teatro milanese e da ieri anche Nicoletta Manni è entrata in questo club di assoluta elite. Alla fine di una recita di Onegin è arrivata la proclamazione con un annuncio a scena aperta e a sorpresa, come mai era avvenuto prima. “Signore e signori scusate se interrompo gli applausi – ha detto il sovrintendente della Scala Dominique Meyer salendo sul palco – Ringrazio Roberto Bolle che sapete tutti è una icona della danza un grande maestro e, qualità che apprezzo, è fedele al suo teatro, la Scala. E faccio tanti complimenti a Nicoletta Manni, ballerina speciale, fantastica. Quando una ballerina brilla così fra le stelle da anni, si possono cambiare le regole e quindi su proposta di Manuel Legris ho il piacere di dare a Nicoletta il titolo di étoile”.

Tantissimi applausi, ma anche baci, lacrime e abbracci. “Non ho parole ma sono veramente grata” ha detto a Sky Tg24 la stessa Nicoletta Manni subito dopo l’annuncio. Il sovrintendente Meyer ha aggiunto: “Sulle capacità tecniche di Nicoletta non si può dire nulla, le conosciamo tutti da tempo. Ma oltre a quelle ha anche una grande capacità di produrre emozioni”.

NICOLETTA MANNI NUOVA ETOILE DEL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO: IL COMMENTO DI LEGRIS

Manuel Legris, direttore artistico e coreografo francese ha invece spiegato: “Ho pensato che Onegin fosse il momento giusto per vedere la parte artistica di Nicoletta. Era il momento giusto anche perché lo ha ballato accanto a Roberto Bolle, che è già étoile”.

Nicoletta Manni, 32enne originaria del Salento, balla al teatro alla Scala di Milano da 20 anni, da quando aveva 12 danni, dopo che la mamma aveva fondato una scuola di danza in Puglia. Il suo è stato un inizio per gioco ma con il passare degli anni, alla luce del grande talento e impegno, Nicoletta Manni è diventata l’etoile della Scala.

