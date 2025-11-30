Nicoletta Mantovani, chi è la moglie di Luciano Pavarotti? Una lunga storia d'amore fino alla sua morte nel 2007. I due insieme dal 1994

La vita di Nicoletta Mantovani è ricca di amore, sfide, dolori ma anche soddisfazioni. La moglie di Luciano Pavarotti è nata nel 1969 in Emilia Romagna, a Bologna, e nel 1994 ha cominciato una relazione con il grande tenore dopo essere diventata la sua segretaria. Una storia d’amore intensa, nata nonostante Pavarotti fosse già sposato e papà di tre figlie.

La relazione con Nicoletta è stata ufficializzata infatti solamente più tardi, nel 1996, mentre nel 2001 è nata Alice, la loro unica figlia in comune: un parto non semplice per Nicoletta che aspettava anche un altro bambino, purtroppo perso a causa di un serio problema durante la gravidanza. La bambina è inoltre nata prematura: un periodo tutt’altro che semplice per la coppia che però riuscì a stringersi ancor più forte, andando avanti.

Nicoletta Mantovani ha dovuto negli anni fare i conti anche con una malattia, la sclerosi multipla, scoperta quando Luciano era ancora in vita. “Mi diceva di guardare il lato positivo di questa situazione, mi ha dato forza” ha raccontato Nicoletta, che ha sempre ricevuto il supporto del marito, ricambiando quando è stato Pavarotti ad aver bisogno del suo amore e sostegno, in particolar modo durante i suoi ultimi mesi di vita.

Chi è Nicoletta Mantovani: una vita spesa per la memoria di Luciano Pavarotti

Nicoletta Mantovani gestisce la fondazione dedicata alla memoria del marito. Mamma felice di Alice, Nicoletta continua dunque a lavorare per far sì che il nome di Luciano non sia dimenticato, con eventi e borse di studio a sostegno dei ragazzi meritevoli. Nel frattempo la moglie di Pavarotti si è risposata, trovando l’amore con il manager Alberto Tinarelli: un rapporto felice nato nel 2020 e suggellato pochi mesi dopo con le nozze, dopo il benestare di Alice, felice di vedere la mamma finalmente sorridente dopo tanti anni di solitudine.

