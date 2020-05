Nicoletta Mantovani/ La compagna di Luciano Pavarotti nell’atto d’amore per Ezio Bosso

Pubblicità

Dopo la scomparsa del Maestro Ezio Bosso, la Rai ripropone lo spettacolo ‘Che Storia è la Musica’ per omaggiarlo. Nella puntata di questa sera ritroviamo tra gli ospiti Nicoletta Mantovani, ex compagna di Luciano Pavarotti. La loro relazione sentimentale, risalente agli anni novanta, aveva suscitato grande clamore per la grossa differenza di età. Nicoletta Mantovani e Luciano Pavarotti, infatti, si passavano ben trentaquattro anni. Per la donna, l’artista decise di lasciare la moglie Adua Veroni, con la quale stava da oltre trent’anni. Nicoletta Mantovani conobbe Luciano Pavarotti quando era una studentessa di Scienze Naturali. Grazie al supporto del padre, che collaborava col tenore, Nicoletta si fece notare e iniziò a lavorare per Big Luciano come assistente.

Nicoletta Mantovani, al Maestro Pavarotti ha regalato una seconda giovinezza

In molti ritengono Nicoletta Mantovani una vera e propria musa ispiratrice per Luciano Pavarotti. Con lei al suo fianco, il Maestro ha vissuto una seconda giovinezza, con nuove entusiasmanti iniziative come il magico evento Pavarotti & Friends. La separazione tra Luciano Pavarotti e Adua, avvenuta nel 1996, ha portato con sé non poche polemiche. Nello stesso anno infatti uscirono sui giornali le foto e i dettagli dei baci appassionati che il Maestro si era scambiato con Nicoletta. Nel 2003 la lieta notizia della Mantovani: Nicoletta aspetta due bambini. Riccardo, purtroppo, non ce la fa. Alice, invece, sta bene ed oggi è una studentessa modello con un cognome importante sulle spalle.



