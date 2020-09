Nicoletta Mantovani/ Matrimonio con Alberto Tinarelli “Ma Pavarotti resta importante”

Nicoletta Mantovani ospite oggi di Live Non è la D’Urso. La conduttrice ha anticipato che nella prima puntata del suo programma la vedova del grande tenore Luciano Pavarotti farà un importante annuncio. Probabilmente il riferimento è al matrimonio annunciato un mese fa. La 50enne, madre di Alice avuta dal tenore nel 2003, aveva rivelato a Chi di essersi nuovamente innamorata e che si sarebbe sposata a settembre. Ma il legame con Luciano Pavarotti resta indissolubile. «Rimarrà sempre una persona importante della mia vita e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui». Da nove mesi è però legata Alberto Tinarelli, con il quale è stato quasi colpo di fulmine. «Come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia». Nicoletta Mantovani e Luciano Pavarotti si erano sposati a Modena il 13 dicembre 2004. Invece era il 1996 e la loro storia venne a galla per un bacio galeotto alle Barbados, ai Caraibi.

NICOLETTA MANTOVANI, DOPO PAVAROTTI L’AMORE PER ALBERTO TINARELLI

Quel bacio fece il giro del mondo e fu l’inizio ufficiale della storia d’amore tra Nicoletta Mantovani e Luciano Pavarotti. Il tenore era sposato da oltre tre decenni con la moglie Adua ed era padre di tre figlie. Lei era 34 anni più giovane, segretaria e sua confidente. Il risultato fu un divorzio miliardario e una storia d’amore che portò alla nascita di Alice. «Entrambi pensavamo che sarebbe stata solo un’avventura», raccontava Nicoletta Mantovani. E invece la loro storia d’amore è proseguita fino alla scomparsa di Pavarotti. La vedova ha continuato ad omaggiare la memoria del Maestro, ha anche creato una Fondazione a suo nome che scopre talenti nel mondo della lirica, oltre a seguire la Casa Museo. La sua vita però recentemente è cambiata, grazie ad Alberto Tinarelli. «Ci ha fatto conoscere una comune amica ed è stato subito amore. Siamo tanto felici», ha raccontato un mese fa al settimanale Chi. Oggi Nicoletta Mantovani a Live Non è la D’Urso avrà la possibilità di svelare altri particolari della sua nuova storia d’amore.



