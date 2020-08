Nicoletta Mantovani sposa Alberto/ Vedova di Luciano Pavarotti: “Mia figlia Alice..”

NICOLETTA MANTOVANI, VEDOVA DI LUCIANO PAVAROTTI, SI SPOSA CON ALBERTO

Nicoletta Mantovani sposa il suo Alberto. Nessuno era al corrente del fatto che la vedova di Luciano Pavarotti fosse innamorata e nessuno si aspettava una notizia così sconvolgente, nemmeno l’amico Alfonso Signorini che emozionato e malinconico, ha raccontato sul nuovo numero di Chi la telefonata intercorsa con la sua storica amica ripercorrendo le tappe vissute all’epoca della sua relazione con il tenore e il lancio internazionale del settimanale di cui è a capo. All’epoca fu lui, dopo aver ricevuto le foto, a chiamare Pavarotti e chiedere conferma della sua liason con la giovane Nicoletta Mantovani e anche adesso, è stato sempre lui a chiamare la vedova per chiedere conferma del suo nuovo amore, la sua risposta? “Alberto non è il mio compagno, è il mio futuro sposo”. Partendo da questo presupposto, la Mantovani ha svelato che a settembre sposerà il manager e che il loro sarà un matrimonio sobrio in cui non indosserà l’abito bianco ma sicuramente uno da cerimonia “senza esagerare”.

ALBERTO HA “CHIESTO IL PERMESSO” A MIA FIGLIA ALICE

E’ proprio alle pagine del settimanale Chi che Nicoletta Mantovani racconta la felicità nel conoscere Alberto ma, soprattutto, il difficile lockdown che li ha tenuti insieme facendo capire loro quanto importante fosse il loro rapporto. Ciliegina sulla torta di questa relazione è stato il sì di Alice, la figlia che Nicoletta ha avuto da Luciano Pavarotti: “E’ una ragazza fantastica di cui sono molto orgogliosa, ha vissuto con noi il lockdown e ha imparato a conoscere e apprezzare Alberto. Lui è così speciale che dopo avermi chiesto di sposarlo, mi ha detto che se avesse visto Alice tentennare, non ci saremmo più sposati e così lo ha chiesto anche lei, che è esplosa di gioia. Adesso siamo una vera famiglia”.



