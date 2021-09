Nicoletta Orsomando: carriera, causa morte e malattia/ Volto della Rai per 40 anni

Nicoletta Orsomando, la sua morte è stato un lotto per tutta la televisione italiana

Un mese fa, il 21 agosto 2021, si è spenta Nicoletta Orsomando, storica annunciatrice Rai. La Signorina Buonasera è morta a 92 anni, in ospedale a Roma dopo una breve malattia della quale non sono noti ancora i dettagli. Nata con il nome di Nicolina l’11 gennaio del 1929 a Casapulla in provincia di Caserta, la Orsomando si è trasferita con la famiglia a Roma nel 1937. Nel 1953 partecipò alle selezioni per la nascente televisione italiana: “Signore e signori buonasera”, disse la sua prima volta davanti alle telecamere nell’ottobre 1953, annunciando un documentario del National Geographic. Nel 1957 presentò il Festival di Sanremo accanto a Nunzio Filogamo, Fiorella Mari e Marisa Allasio: “Avevano chiamato a presentare il festival due giovani attrici ma si accorsero che fare cinema non era sufficiente per quel ruolo e dunque chiesero me che avevo già avuto esperienze di manifestazioni canore”, ricordò anni dopo, come riporta l’Ansa.

Roberto Rollino, ex marito Nicoletta Orsomando/ La figlia Federica e il divorzio

Nicoletta Orsomando la “Signorina buonasera”: per 40 anni il volto della Rai

Grazie ai suoi modi educati e alla sua dizione perfetta, Nicoletta Orsomando è diventata la “Signorina buonasera” per antonomasia: la sua carriera di annunciatrice Rai, durata 40 anni, si è conclusa il 20 novembre 1993. Dopo il suo ritiro nel 1993, è tornata in televisione in diverse occasioni: è stata ospite di Lorella Cuccarini a “Domenica in”, giurata a “La prova del cuoco” condotto da Antonella Clerici, con Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti, presenza fissa a “Hotel Patria”, il programma di Mario Calabresi. “Con Nicoletta Orsomando scompare quello che è stato, per quasi 40 anni e per moltissimi italiani, il volto stesso della Rai, con la sua capacità di entrare nelle case di tutti con garbo, eleganza e delicatezza”, hanno detto la Presidente Rai Marinella Soldi e l’Amministratore delegato Carlo Fuortes lo scorso 21 agosto. Commosso il ricordo di Pippo Baudo: “Era una vestale del teleschermo. Lei è stata la prima annunciatrice, era una donna molto dolce, molto semplice, una vera amica dello schermo”.

LEGGI ANCHE:

Nicoletta Orsomando/ Prima annunciatrice tv, non fu solo una "signorina buonasera"Maria Giovanna Elmi, "signorina buonasera"/ Da modella ad annunciatrice Rai, l'amore per Gabriele Massarutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA