Nicoletta Romanoff, conosciuta così ma soprannome di Nicoletta Consolo, è un’attrice molto conosciuta nel panorama cinematografico italiano. Si tratta di un’interprete poliedrica che è stata protagonista di numerosi film quali Gli anni più belli, Ricordati di me, diretti da Gabriele Muccino. Non tutti sanno che la nota attrice ha un padre molto ‘importante’. Si tratta di Giuseppe Consolo, parlamentare e penalista, e della figlia del principe russo Romanov, Natalija Nikolaevna Romanoff.

Nata nel 1979, Nicoletta Romanoff è una discendente diretta della dinastia Romanov, Zar famosissimi in Russia. La sua vita è stata segnata da un lutto importantissimo che l’ha portata poi a vivere tanto dolore. Si tratta di una perdita familiare importante, quella del fratello morto suicida a soli 21 anni nel lontano 1997. Un lutto al quale ancora non è stata data una risposta: perchè questo gesto estremo? Perchè ha deciso di togliersi la vita così giovane? Nessuno aveva notato che il ragazzo stava male, ma come spesso accade, dietro la sua esperienza c’è stata molta sofferenza.

Nicoletta Romanoff, la carriera e il divorzio da Giorgio Pasotti

Ma continuiamo a scoprire chi è Nicoletta Romanoff e qualcosa in più sulla sua biografia. L’attrice ha frequentato il liceo linguistico, per poi scoprire di essere una grande appassionata di medicina veterinaria. Si trasferisce dunque a Parigi dove diventa una modella d’esperienza grazie al suo meraviglioso aspetto fisico. Qui, viene notata e inizia ad entrare nel mondo del cinema venendo scritturata per “Ricordati di me“, celebre film del 2003 dove si fa conoscere anche come attrice e non delude le aspettative. Interpreta dunque la giovane Valentina, destinata anche lei a diventare showgirl. Tale ruolo la porta a diventare miglior attrice non protagonista vincendo il David di Donatello.

Nicoletta Romanoff prende parte anche a numerose pellicole come quella con Giorgio Pasotti del quale si innamora. Tra di loro, però, arriva la crisi e il divorzio. Ma nulla è perduto e si sposa nel 2019 con Federico Alverà, suo attuale marito con il quale ha una figlia di nome Anna. Le loro nozze, finite su tutti i giornali, si sono celebrate il 29 novembre di quello stesso anno a Bolgheri. Nel corso degli anni si sono susseguiti molti rumor sulla possibile nuova gravidanza di Nicoletta Romanoff, ma si è sempre trattato di grandissimi falsi allarmi.