A giocarsi la finale di Champions League questa sera ci sarà anche Nicolò Barella, talentuoso centrocampista, uno degli uomini iconici di questa Inter. Nonostante la giovane età, Nicolò ha già quattro figli e una moglie che ama ormai da più di dieci anni. Una storia che sembra quasi atipica la sua per tante ragioni ma anche, nonostante sia certamente diversa da tante altre, parla di amore e complicità. Andiamo a scoprire qualcosa di più. Nicolò Barella ha sposato, nel 2018, dunque quando aveva appena 21 anni, Federica Schievenin.

Diretta/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 68-67): Shields 14 punti (semifinale gara-1, 31 maggio 2025)

La moglie di Barella, una modella sarda che aveva conosciuto durante i suoi anni al Cagliari, è più grande di lui di 7 anni. Una storia nella quale i due hanno sempre creduto fortemente nonostante la differenza di età fosse importante e Nicolò fosse all’epoca poco più di un ragazzino. Prima ancora di sposarsi con Federica, Barella ha avuto la sua prima figlia, nata appunto dall’amore con la moglie. Rebecca, infatti, è nata nel 2017, quando lui era appena ventenne. Due anni più tardi è arrivata anche Lavinia mentre nel 2021 è nata Matilde. Nel 2024, poi, il tanto atteso maschietto, Romeo. I due, dunque, hanno una famiglia numerosa: i bimbi di Nicolò Barella ogni domenica sono presenti a San Siro, con mamma Federica, per fare il tifo per il papà, uno degli idoli della tifoseria.

Inter con il lutto al braccio contro il PSG: perchè?/ Fascia nera come omaggio ad Ernesto Pellegrini

Nicolò Barella: “Quattro figli, mi piace tanto essere padre”

Nonostante abbia scelto di diventare papà molto giovane e di sposarsi presto, Nicolò Barella non si è mai pentito di queste decisioni. “Ho 4 figli, mi piace tutto dell’essere padre, è una scelta che ho fatto da giovane” ha raccontato il centrocampista dell’Inter. Per quanto riguarda invece la moglie di Barella, forte è il loro amore, che si è fortificato quando entrambi erano giovanissimi: Federica è stata fondamentale per Nicolò nella sua carriera, permettendogli di tenere sempre i piedi ben saldi a terra e di raggiungere i suoi obiettivi.