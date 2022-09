Nicolò Bettarini e Caterina, figli Simona Ventura/ “Dopo le 11 coltellate, posso…”

Nicolò Bettarini, il figlio accoltellato di Simona Ventura

Niccolò, Giacomo e Caterina sono i tre figli di Simona Ventura. Orgogliosa di tutti e tre, la conduttrice che oggi, giovedì 15 settembre, è ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, ha vissuto un momento terribile quando il primogenito fu stato accoltellato il primo luglio 2018 nella zona della Triennale e della discoteca Old Fashion, dopo una nottata nel locale. In seguito all’aggressione, Niccolò fu sottoposto ad un’operazione chirurgica il nervo lesionato nell’arto superiore.

Stefano Bettarini e Gerò Carraro, ex di Simona Ventura/ I tradimenti

Un momento di grande paura per Simona Ventura che, superata la grande paura, su Instagram, si lasciò andare ad una lunga riflessione:” Ne ho sempre avuto la consapevolezza, mai la certezza, ma credo che nella vita esista un punto di svolta… Un momento in cui capisci che un ponte è rotto, una strada è senza uscita e ti trovi davanti a un muro — ha scritto la presentatrice tv in un lungo post su Instagram —. Io quel punto l’ho raggiunto la mattina del 1 luglio mentre ero in viaggio. È vero: queste sono telefonate che una mamma non vorrebbe e non dovrebbe mai ricevere! […] Nonostante le 11 coltellate, era sopravvissuto con la forza dei suoi 19 anni perché Dio gli ha messo una mano sulla testa, perché il destino (tante troppe volte cinico e baro) era stato con lui generoso. Non saprei dire, ora che so che è andato tutto bene, quali siano le mie emozioni… rabbia, odio, vendetta, gratitudine, felicità. Riesco solo a dire GRAZIE!”.

Simona Ventura frecciatina a Francesco Totti "dove sei stato quest'estate?"/ La reazione in tv...

La dedica di Simona Ventura alla figlia Caterina

Dopo Niccolò e Giacomo, frutto del suo amore finito con Stefano Bettarini, nella vita di Simona ventura è arrivata Caterina, quando aveva appena poche settimane di vita, per poi adottarla legalmente nel 2014. Mamma innamorata, la conduttrice, in occasione del compleanno della sua Caterina, le ha dedicato delle dolcissime parole.

“E sono 16 Cate. Sei dolce ma determinata, sei sensibile ma forte, sei simpatica (quando vuoi) e intelligente. Non passa giorno in cui non sia orgogliosa di te, della ragazza che sei, della donna che stai diventando. Vola alto, entusiasta e decisa sul tempo che ci aspetta. Ti voglio bene. La tua mamma”.

Giovanni Terzi, compagno Simona Ventura/ "Ha attitudine a risolvere qualsiasi cosa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA