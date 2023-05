NICOLO’ BONGIORNO/ “Papà Mike lo sento vivo nel Cervino, fiction Rai sulla sua vita”

Nicolò Bongiorno, figlio del grande e immenso presentatore Mike Bongiorno, è stato ospite questa mattina del programma in diretta su Rai Uno, Uno Mattina, condotto da Massimiliano Ossini. Sul finale di puntata si è parlato della montagna ed in particolare della Valle d’Aosta e del monte Cervino, monte che il compianto Mike adorava particolarmente e che appena poteva frequentava. “Per me il Cervino ricorda il papà, io lo vedo dentro lì, dentro questa roccia”. Quindi ha proseguito: “Lui era profondamente legato alle Alpi ma al Cervino in particolare, io lo frequento da quando sono nato, è un luogo del cuore, quando sono lì lo sento ancora vivo”. Poi Nicolò Bongiorno ha continuato: “Attraverso la montagna conosciamo noi stessi, impariamo a gestire il rapporto con l’ambiente”. E i monti e la neve lo hanno profondamente cambiato: “A me ha cambiato molto, ho imparato tante cose di me stesso attraverso la natura e la montagna”. Quindi ha proseguito: “Sono molto legato alle guide del Cervino e in particolare a Francois Cazzanelli che è un grandissimo atleta è un grandissimo amico e con lui vivo la montagna e inizio a sognare”.

Chi è Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno/ Dalla moda alla Bongiorno Production

Nicolò Bongiorno, figlio di Mike, è legato non soltanto alla montagna ma anche all’acqua, e a riguardo ha spiegato: “Ho girato dei documentari molto legati all’ambiente, ho esplorato moltissimo l’ambiente dell’acqua, mi occupo molto di questi temi anche con la fondazione di mio papà Mike. Adesso abbiamo il progetto “dell’orto allegria”, attraverso un certo ottimismo che mio papà sapeva trasmettere, quello è il vero testimone che ci ha lasciato, trasmetterlo nei nostri progetti e nella nostra quotidianità cercando di immaginare un futuro migliore”. Ma su quali progetti sta ora lavorando Nicolò Bongiorno? “Continuo a lavorare sull’ambiente, ho un progetto in Africa, nel deserto del nord, cerco di immaginarmi come era questo deserto prima, sono temi dell’ambiente che seguo con grande attenzione, poi faremo una fiction sulla vita di papà in Rai molto presto, sto seguendo molte cose di papà. Con grande piacere tornerò ospite da voi”. Massimiliano Ossini ha concluso: “Uno dei più bei ricordi televisivi che ho avuto li ho avuto proprio con papà”.

Chi era Mike Bongiorno e com'è morto/ Pioniere della televisione italiana

Nicolò Bongiorno, annuncia una fiction sul padre Mike

Nicolò Bongiorno, ospite nella puntata odierna di Uno Mattina, ha svelato di un grande progetto in corso d’opera sulla vita del padre: Mike Bongiorno. La Rai ha deciso di raccontare la vita del grande conduttore con una fiction, che la ripercorra passo passo.

“Nicolò Bongiorno, figlio del grande Mike, nella puntata odierna di Uno Mattina ha rivelato che la Rai è in lavorazione per una fiction sulla vita del padre che ripercorrerà tutti i suoi successi televisivi e le vicende personali fino al giorno della sua dipartita” si legge su Pipol Tv. Dunque, Nicolò Bongiorno ha confermato una notizia che il pubblico italiano attendeva da molto tempo. Approfondire la vita e la carriera di uno dei volti iconici e storici della TV italiana che ha attraversato intere generazioni, rinnovandosi ed adattandosi ai tempi.

Nicolò Bongiorno, figlio di Mike Bongiorno/ "L'incidente sul Cervino lo segnò..."

Nicolò Bongiorno e il ricordo del padre Mike

Nicolò Buongiorno, tra le pagine di Libero, ha ricordato il padre, il re della televisione italiana Mike Buongiorno scomparso nel 2009. Il figlio grande del conduttore dichiarava: “Papà ha avuto una vita complessa ed a tratti anche difficoltosa e così che quella parola (il celebre ‘Allegria!’, ndr) divenne anche un modo per esorcizzare alcuni momenti e trasformare il tempo che passava. Allegria’ è come un totem nella mia vita”.

Proprio quel motto che ha reso iconico Mike Buongiorno: “Mio padre se ne uscì con questo motto, nato per sdrammatizzare, e che si è trasformato nel suo cavallo di battaglia per salutare gli italiani” affermava il secondogenito di Mike, regista e produttore: “Papà non era solito aprirsi completamente era un uomo dal grande pudore umano e detestava fare scandalo. Al libro (la biografia ‘La versione di Mike’ scritta a quattro mani, ndr) abbiamo lavorato qualche anno ed io ho capito molte cose soprattutto incontrando alcune sue bellissime fragilità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA