Nicolò, chi è il fidanzato di Stefano Miele/ Lettera a sorpresa al Grande Fratello: “Sei prezioso”

Stefano Miele riceve una lettera dal fidanzato Nicolò al Grande Fratello 2023

Lettera a sorpresa per Stefano Miele nel corso della diretta del Grande Fratello 2023 del 21 febbraio 2024. Pochi minuti prima di scoprire l’esito del televoto, che l’ha poi proclamato l’eliminato della puntata, Signorini gli ha annunciato che il suo fidanzato Nicolò ha deciso di rompere il silenzio scrivendogli una lettera.

“Amore mio, sai che per me non è facile scriverti queste parole. – esordisce Nicolò, fidanzato di Stefano Miele nella lettera, che continua – Sono orgoglioso di te, hai dimostrato di essere la persona che sei, raccontare la nostra storia d’amore nata quasi per caso con un ‘Che bella Milano, ti va un drink domani?’ Tu hai saputo conquistarmi con la tua infinita pazienza e dolcezza. Il nostro è stato un lento capirsi ed innamorarsi a poco poco. Il rispetto è stato il motore del nostro amore, sei una delle cose più belle e preziose che ho. Ti aspetto a casa. Incondizionatamente tuo.”

Stefano Miele commosso per le parole del fidanzato Nicolò: “Ecco com’è andato il primo appuntamento”

Una lettera che ha commosso e sorpreso Stefano, che ringraziato Alfonso Signorini, spiegandogli poi com’è stato quel primo appuntamento con Nicolò: “Ero in ritardo, ero molto stanco, sono in ritardo perché sono ansioso di arrivare in anticipo, lui mi ha aspettato 20 minuti però ne è valsa la pena.” E ha poi aggiunto: “Ricordo che ho pensato ‘che figo dal vivo, l’ho voluto incontrare perché sentivo che fosse anche intelligente, non ci siamo innamorati subito, è stata una conoscenza di un paio di mesi leggera. La naturalezza di affrontare le cose, l’unica cosa che è successa è stata quella di sentirmi dire da lui ‘se sparisci di nuovo, non rispondi al telefono non mi vedi più’. Forse sapevo che sarebbe stato l’uomo giusto per me e volevo godermi ancora un po’ di libertà.”











