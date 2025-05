Nicolò Filippucci a cuore aperto dopo la fine di Amici 24. Nicolò è stato sicuramente uno degli allievi più apprezzato dell’ultima edizione di Amici, al punto che la sua uscita ha provocato una vera e propria rivolta social. Difatti, il 18enne è stato eliminato ad un passo dalla finale, nonostante, da settimane, fosse ormai tra i favoriti alla vittoria. Al che, moltissimi fan hanno iniziato una protesta contro il programma e i tre giudici – Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario – parlando di una vera e propria ingiustizia.

In ogni caso, Nicolò non ha mostrato rancore, arrivando persino a ringraziare Amadeus per i consigli ricevuti durante il percorso. Uscito dal talent, ha attirato l’attenzione rivelando di aver avuto un interesse speciale per una persona durante il programma. Al che, molti hanno subito pensato a Francesca Bosco, con cui aveva stretto un legame molto forte. I due, infatti, passavano moltissimo tempo insieme e lui le aveva persino dedicato una lettera commovente. Tuttavia, dopo l’ufficializzazione della relazione tra Francesca e Jacopo Sol, i rapporti tra lei e Nicolò si sono raffreddati, alimentando nuove indiscrezioni.

Nicolò rompe il silenzio sulla sua “cotta segreta”: cos’ha detto il cantante di Amici 24

Alcuni giorni dopo aver parlato della sua “cotta segreta” ai microfoni di RDS Next, Nicolò Filippucci ha deciso di fare chiarezza, smentendo i rumors. Ospite di recente a Radio Subasio, il cantante ha spiegato che il suo interesse non era rivolto a nessuno dei suoi compagni d’avventura – Francesca Bosco compresa – ma ad una persona esterna alla Scuola, a cui ha continuato a pensare anche durante il percorso ad Amici 24. “Mi sono probabilmente espresso male. L’interesse non era per qualcuno all’interno della Casetta, ma di una persona esterna al programma. Mi dispiace per chi sperava in uno scoop“, ha detto.

Insomma, pare quindi che tra Nicolò e Francesca non ci sia mai stato nulla. Al contrario, il cantante ha anche avuto modo di vedere la ballerina e Jacopo Sol fuori dalla trasmissione, e i rapporti tra di loro sono più che sereni. Adesso, il 18enne vuole concentrarsi sulla sua musica, così da costruirsi una carriera solida anche lontano dal talent show condotto da Maria De Filippi. Sicuramente, può contare sul supporto di molti fan, che continuano a seguirlo con passione anche dopo il programma.