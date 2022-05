Nicolò De Devitiis, chi è e vita privata/ Dopo Eleonora Pedron, l’amore per la fidanzata Veronica Ruggeri

Chi è Nicolò De Devitiis protagonista a “Le Iene”?

Il pubblico televisivo ha imparato a conoscere Nicolò De Devitiis dal momento in cui è diventato una delle “Iene“, ruolo a cui aspirava da tempo. Tutto è nato quasi per caso, al punto tale da avere nascosto il suo ingresso nel cast anche ai suoi familiari più cari: “Andai a Milano, ma non dissi niente ai miei, non volevo creare aspettative e poi deluderli – ha detto in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. Il giorno in cui andato in onda il mio primo servizio telefonai a casa per dire: ‘Stasera guardate ‘Le Iene’. Dopo avermi visto, mia mamma mi ha richiamato piangendo”.

E la celebre trasmissione di Italia Uno ha fatto anche da Cupido per lui. Qui infatti ha conosciuto quasi tre anni fa quella che è ancora la sua attuale fidanzata, Veronica Ruggeri. Tra le sue ex più note c’è anche l’ex Miss Italia Eleonora Pedron.

Nicolò De Devitiis: i suoi prossimi progetti

La conduzione di “Battiti Live – Il viaggio della musica” in cui ha affiancato Elenoire Casalegno ha confermato quanto Nicolò sia ormai diventato sempre più sicuro quando è davanti alle telecamere. Lui, però, è consapevole di come sia importante restare con i piedi per terra e non bruciare le tappe in una carriera che è ancora agli inizi.

“Sarò sempre riconoscente a Le Iene e a Davide per la fiducia che mi ha dato sette anni fa. Ora ho ben chiaro dove voglio arrivare e quello che immagino come il mio percorso ideale, ma non ho fretta. Ho scelto di dire dei no e intanto voglio continuare a imparare, perché con questo lavoro lo si fa quotidianamente” – ha detto in un’intervista a ‘Blogo’.

