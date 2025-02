Nicolò De Devitiis è molto legato ai suoi genitori, che hanno ricoperto un ruolo chiave nello sviluppo della sua carriera, sostenendolo e spronandolo con amore e fiducia. Ma chi sono i suoi genitori e cosa sappiamo sul loro conto? Il papà del classe 1990 romano lavorava come avvocato, mentre la madre come impiegata in banca. Benché qualche hater avesse rivolto gravi accuse alla iena, sostenendo che fosse arrivato al successo grazie alla raccomandazione dei genitori, Nicolò ha sempre sottolineato con orgoglio di aver fatto tutto da solo.

“E’ stato scritto che mio padre era il medico di Davide Parenti (il creatore delle Iene, ndr), si figuri che era impiegato di banca e ora è pensionato. La gente vede il bel ragazzo e non cerca la tua storia, pensa subito che sei lì perché sei bello”, ha tuonato il brillante reporter e conduttore in una intervista a Vanity Fair.

Nicolò De Devitiis, la gioia dei genitori dopo l’assunzione alle Iene: “Mia madre mi telefonò e…”

Quando la sua carriera spiccò il volo grazie alle Iene, i suoi genitori scoppiarono di gioia. L’occasione di lavorare a Mediaset nacque Nicolò incontrò Paolo Calabrese delle iene nel negozio in cui lavorava come commesso; trovò il coraggio di chiedere la mail del creatore del programma e riuscì ad ottenere un colloquio.

“Ma ai miei genitori non dissi nulla…”, ricorda ancora Nicolò De Devitiis. L’esito fu ovviamente positivo e infatti da lì a poco il giovane reporter cominciò una nuova avventura professionale a Mediaset. “Il giorno che il mio primo servizio andò in onda feci una telefonata ai miei genitori per dire di guardare Le Iene. E così dopo avermi visto in tv, mia madre mi richiamò piangendo”, l’aneddoto dello showman.

