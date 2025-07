Nicolò De Devitiis è fidanzato? Il conduttore de Le Iene cerca l'amore dopo la fine della lunga storia d'amore con Veronica Gentili

Nicolò De Devitiis, conduttore televisivo e noto volto de Le Iene, è uno dei personaggi conosciuti del mondo della tv che più sono amati dal pubblico. Nel 2014, quando aveva solamente 24 anni, ha cominciato la sua carriera in Mediaset e in poco tempo ha ottenuto un successo e una notorietà importantissime. Ma cosa sappiamo del conduttore de Le Iene? E soprattutto, Nicolò De Devitiis è fidanzato? Sappiamo che in passato Nicolò è stato legato a Veronica Gentili, volto come lui de Le Iene e da poco anche conduttrice de L’Isola dei Famosi. Il loro amore, nato sotto i riflettori, è terminato perché Nicolò e Veronica non avevano gli stessi programmi: “Arrivato ai 34 mi sono chiesto se volessimo una famiglia e siccome la risposta non era proprio limpida, ne abbiamo parlato e siamo arrivati alla conclusione che forse era meglio così”.

Gigi D'Alessio, chi è: dalla fisarmonica al successo/ Cinque volte al Festival di Sanremo

Ora Nicolò De Devitiis, dopo la fine della storia con Veronica, è single. Dunque, non c’è nessuna donna nel cuore del conduttore de Le Iene, che però non ha mai nascosto di cercare l’amore: il suo sogno nel cassetto è infatti quello di trovare una persona con la quale costruire qualcosa di bello e importante, per avere in primis una famiglia. Il sogno di Nicolò è avere tre bambini: “Devo trovare qualcuno con cui posso giocare a calcetto” ha scherzato.

Ilary Blasi, chi è: le prime pubblicità a tre anni/ Negli anni vari programmi di successo

Nicolò De Devitiis è fidanzato? Alla ricerca dell’amore dopo la rottura con Veronica Gentili

Dopo aver chiuso lo scorso anno la storia con la collega Veronica Gentili, non senza sofferenza, Nicolò De Devitiis è fidanzato? Stando alle sue parole no, non ci sarebbe nessuna donna nella sua vita. Il conduttore de Le Iene sembra comunque in cerca dell’amore, di una donna che possa condividere i suoi stessi progetti di vita e con la quale avere una famiglia che si augura sia numerosa ma soprattutto felice.