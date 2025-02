Nicolò De Devitiis sarà uno degli ospiti della trasmissione Verissimo, programma in onda il 22 Febbraio 2025. Il conduttore delle Iene racconterà per la prima volta da Silvia Toffanin alcuni aspetti della sua vita, a partire da come è nata la sua passione per il mondo dello spettacolo e sicuramente regalerà alcune curiosità riguardo la sua vita privata.

Spesso quando sentiamo parlare di persone legate al mondo dello spettacolo c’è curiosità anche riguardo la vita privata e sicuramente questo è il caso anche di Nicolò De Devitiis, conduttore romano nato nel 1990. In passato Nicolò ha raccontato di come un tradimento ai tempi dell’università ha condizionato la sua vita e gli ha fatto cambiare totalmente stile di vita.

In una lunga intervista a Rolling Stone Nicolò De Devitiis ha svelato: “In quel periodo non avevo più niente, gli amici e la mia compagna storica. La delusione è stata il motivo della risalita, mi sono rimboccato le maniche” ha chiarito l’uomo con l’addio all’Università e la decisione di intraprendere studi di relazione. Ma su Nicolò c’è un dubbio anche relativo alla sua vita privata.

Nicolò De Devitiis e il rumors su una donna sposata

Nicolò De Devitiis ha avuto in passato un breve flirt con l’attrice e conduttrice Eleonora Padron mentre ha avuto una lunga storia con la sua collega Veronica Ruggeri, una storia che sarebbe finita per un presunto tradimento di lui, rumors però non confermato. Riguardo la sua attuale situazione sentimentale c’è un rumors incandescente riguardo la vita privata dell’uomo.

Qualche mese fa l’esperta di gossip Deianira Marzano ha parlato di un presunto flirt tra Nicolò De Devitiis e Rosa Muini, meglio noto come la cantante Rose Villain. Un rumors clamoroso se si pensa che la cantante e showgirl è sposata da diversi anni con il produttore di origini napoletane Sixth.

Secondo Deianira Marzano l’uomo avrebbe scoperto il tradimento della cantante con ‘La Iena’, almeno in un paio di occasioni, ma avrebbe deciso di perdonarla ed i due avrebbero deciso di continuare. Niente di confermato va detto oltre a questo paio di gossip e al momento nessuno sa se Nicolò De Devitiis è attualmente impegnato oppure no.