Nicolò De Devitiis in ospedale: operazione al piede/ L’nviato delle Iene: “Presto…”

L’inviato delle Iene, Nicolò De Devitiis, è ricoverato in ospedale dove è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica al piede. Ad annunciarlo è proprio la “Iena” con un post pubblicato su Instagram in cui appare sereno accanto alla fidanzata Veronica Ruggeri, anche lei inviata del programma di Italia 1 e che torna in onda questa sera con uno scherzo alle sorelle Nasti organizzato proprio da Nicolò. “Tutto rego – ha scritto l’inviato delle Iene – stamattina ho subito una piccola operazione al tendine d’Achille; presto sarò pronto per tornare ai concerti”. Nulla di impegnativo, fortunatamente, per De Devitiis che, dopo un’adeguata convalescenza, potrà tornare a muoversi e a godersi l’estate insieme alla fidanzata Veronica, entrata nella sua vita dopo la fine della storia con Eleonora Pedron.

Nicolò De Devitiis e l’amore con Veronica Ruggeri

Al fianco di Nicolò De Devitiis, mentre riposa in ospedale dopo l’operazione al piede, c’è sempre la fidanzata Veronica Ruggeri con cui condivide anche l’ambiente lavorativo. Inseparabili e sempre più innamorati, i due inviati delle Iene si sono innamorati e fidanzati dopo la fine delle rispettive storie con Eleonora Pedron e Stefano Corti. La coppia, sempre molto presente sui social, condivide spesso tanti momenti della loro quotidianità. Durante il lockdown, infatti, hanno fatto compagnia ai followers regalando simpatici siparietti. Innamorati, complici e con una grande passione per i viaggi, Veronica e Nicolò sono pronti ad affrontare la nuova estate insieme. Nel frattempo, la Ruggeri si prende cura del fidanzato convalescente. “Sempre con te”, scrive la Ruggeri condividendo tra le sue storie di Instagram alcuni video con Nicolò protagonista che rassicura, poi, tutti i fans.

