Nicolò De Devitiis sarà per la prima volta come ospite a Verissimo, programma tv che andrà in scena sabato 22 Febbraio 2025 e che vede la conduzione di Silvia Toffanin. Nicolò è ormai un volto noto della televisione italiana, ma andiamo a conoscerlo meglio e vedere chi è e come è esploso il giovane conduttore.

Nicolò De Devitiis nasce a Roma il 6 Luglio 1990 e studia nella Capitale prima Economia e poi Marketing e comunicazione d’impresa. Prende anche la magistrale e mediante Internet sviluppa e si fa conoscere grazie al ciclismo e alla fotografia, due delle sue più grandi passioni. Ha un blog personale che lo fa conoscere sul web e pian piano si fa conoscere nei programmi televisivi.

L’uomo entra come inviato nel programma Le Iene nell’ormai lontano 2013 e pian piano vede una grande crescita. Debutta come speaker radiofonico nel 2015 e inizia a condurre trasmissioni come Estate Mondiale e Wind Summer Festival. Tante partecipazioni e nel 2020 collabora con il Festival di Sanremo con Guess the Artist dove intervista tutti i concorrenti in gara. Presenta anche Battiti Live e gli MTV EMA Awards.

Prima di lavorare come conduttore Nicolò De Devitiis ha avuto tanti lavori, ha collaborato come animatore, barista, commesso e bike blogger visto la sua grande passione come Bike Blogger. E Nicolò ha parlato cosi raccontandosi ai microfoni di Rolling Stone: “Per un periodo all’inizio ho avuto paura, credevo di non essere all’altezza ma per fortuna sono maturato molto”.

Nicolò De Devitiis ha inoltre raccontato di aver fatto i conti con un tradimento nel corso della sua vita: “Il tradimento? Tanta forza e tanta gratitudine, non sarei qua a parlare con voi se non fosse successo” e Niccolò ha spiegato che il tradimento è stato la chiave per raggiungere poi la risalita:

“Mi sono rimboccato le maniche e cosi decisi di fare a modo mio. Lasciai Giurisprudenza e mi misi a lavorare come commesso, poi iniziai a studiare recitazione” e da li è arrivato alle Iene. Per quel che riguarda la vita privata Nicolò De Devitiis ha avuto un breve flirt con Eleonora Pedroni e successivamente ha avuto una storia con la collega delle Iene Veronica Ruggeri. I due si sono poi lasciati nel 2024. Negli ultimi mesi si è parlato di un flirt con Rose Villain che però è sposata e l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato dei messaggi in cui si dice che il marito sapeva del tradimento. Voci di rottura da dire mai confermate.