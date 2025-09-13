Nicolò De Devitiis di nuovo innamorato: ecco chi è la presunta fidanzata

Nicolò De Devitiis sembra aver ritrovato l’amore. Dopo la fine della lunga e chiacchierata relazione con Veronica Ruggeri, durata anni e molto seguita dai fan, l’inviato de Le Iene è stato beccato in compagnia di una giovane stilista: Luciana Montò. Sebbene non ci sia stata conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, gli indizi social hanno scatenato subito la curiosità del pubblico. Tutto è iniziato con alcune foto condivise da Luciana in occasione del suo compleanno dove, tra scatti di brindisi e momenti di festa, è comparsa anche un’immagine tenera insieme al tiktoker.

In quella foto, infatti, Nicolò appare accanto a lei mentre la avvolge in un abbraccio, con la mano che sfiora la sua. A confermare i sospetti, poi, ci hanno pensato altre storie su Instagram. Difatti, successivamente, De Devitiis ha postato un video direttamente dal Soho Hotel di Roma, mostrando un biglietto di benvenuto e lasciando intravedere la suite matrimoniale. Ebbene, poco dopo, la stessa location è comparsa sul profilo della stilista. Ma il particolare che ha tolto ogni dubbio è stata la borsa nera di Luciana, ben visibile anche nelle storie di Nicolò.

Nicolò De Devitiis fidanzato? Tutti i dettagli

Ma chi è Luciana Montò, la ragazza che avrebbe fatto breccia nel cuore di Nicolò De Devitiis? Di lei non si conoscono molti dettagli, se non che è una giovane e promettente stilista già molto inserita nel mondo delle celebrità. Nell’estate 2024, il suo nome era stato accostato a Stefano De Martino, con il quale si parlava di un flirt mai realmente confermato e poi smentito dallo stesso conduttore, che aveva chiarito di considerarla solo un’amica. Ebbene, adesso, le immagini condivise sui social non lasciano molto spazio all’immaginazione e pare proprio che Luciana stia frequentando l’inviato de Le Iene. I due confermeranno la presunta relazione? Chissà…