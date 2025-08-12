Nicolò De Tommasi, chi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez: bacio e foto e spunta un retroscena: "Amico fidanzata di Stefano De Martino"

Nicolò De Tommasi, chi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Bacio infuocati

Continua ad essere la regina indiscussa del gossip Belen Rodriguez che sta vivendo un momento d’oro non solo sotto il profilo professionale con tante novità in ballo ma anche dal punto di vista privato. Solo ieri, infatti, vi avevamo riportato lo scoop di Alessandro Rosica sul presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, adesso, invece ci sono novità si sa il nome del giovane e qualche dettaglio in più. Sul nuovo numero del settimanale di gossip Chi sono infatti state pubblicate delle immagini della showgirl argentina impegnate a baciare un misterioso ragazzo

Nello splendido scenario della Sardegna a Porto Cervo, i paparazzi del magazine hanno immortalato un bacio infuocato tra Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato Nicolò: “Anche Belen Rodriguez volta pagina…E dopo averla paparazzata con l’osteopata più bello d’Italia, ora ha incontrato Nicolò ed è con lui che scatta la passione…E un bacio in acqua toglie ogni dubbio…” Il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez si chiama Nicolò De Tommasi, non è chiaro che lavoro faccia ma sembra totalmente estraneo al mondo dello spettacolo. Ed inoltre il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato un curioso retroscena che coinvolge l’ex marito di Belen, Stefano De Martino



Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Gossip accesso: “È un amico della fidanzata di Stefano De Martino”

Gabriele Parpiglia, noto giornalista e autore tv è intervenuto sul gossip a gamba tesa direttamente sul suo profilo personale del social X. Un utente anonimo ha rivelato a Parpiglia il nome di questo presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez ma si è spinto oltre rivelando un curioso retroscena: “Questo tipo è un amico sia della fidanzata di Stefano De Martino che del fratello Francesco…Ecco perché venerdì sera si sono ritrovati tutti vicini (Belen e Stefano con i rispettivi fidanzati)…” Insomma la showgirl continua a far parlare di se. È notizia di poche ore fa il suo possibile approdo a Ballando con le stelle 2025 mentre dal punto di vista familiare continuerebbero i dissapori con la sorella Cecilia.