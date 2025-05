Nicolò di Amici 24 a Verissimo dopo l’eliminazione: “Mi manca TrigNO, vissuto come un fratello maggiore”

Dopo essere stato eliminato ad Amici 24 Serale 2025 ad un passo dalla finale, Nicolò Filippucci è stato ospite della puntata di oggi di Verissimo. Ha subito rotto il ghiaccio parlando del suo percorso all’interno della scuola: “Mi sento di essere cresciuto tanto sia a livello artistico o spaziato con altri generi, che soprattutto tanto a livello umano, ho preso tanto da tutti i ragazzi in casetta e da chi lavora nel programma. Chi mi manca di più? Pietro (TrigNo) l’ho sempre visto come un fratello maggiore e quindi mi manca lui, si.”

Durante l’intervista, poi, Nicolò Filippucci di Amici 24 ha confessato che il palco del Serale gli ha dato molte certezze ma non ha trovato tutte le risposte alle sue domande: “Io mi faccio domande sul futuro, il non sapere che cosa sarà un po’ mi preoccupa, c’è l’entusiasmo da una parte e la preoccupazione.” La passione per la musica non è scoccata da subito, prima seguiva lo sport poi solo successivamente ha lasciato lo sport per avvicinarsi alla musica, grazie alla mamma, amante della musica classica, e dal fratello maggiore. E subito ha ricevuto il video messaggio di tutta la famiglia orgogliosa e fiera di lui. “La mia famiglia mi ha sempre aiutato in tutto…hanno sempre cercato di farmi fare quello che era meglio per me.”

Ospite a Verissimo, Nicolò Filippucci ha ricevuto un bellissimo videomessaggio di Francesca Bosco, altra allieva di Amici di Maria De Filippi con cui ha instaurato un rapporto speciale. “Sei stata la prima persona a cui mi sono avvicinata e sono molto orgogliosa del fatto che sei riuscito ad abbattere i muri che avevi attorno a te, anche se non te ne sei accorto.” ha ammesso la ballerina, “È stata la persona con cui ho legato da subito, lei e Pietro, sono le persone con cui ho legato di più e mi sono state di aiuto. Lei mi aiutato davvero tanto a cercare di aprirmi e di far uscire le mie emozioni. È riuscita a farmi sbloccare anche sul palco e non smetterò mai di ringraziarla anche per questo.” ha confessato il cantante.

Nel salotto di Silvia Toffanin, infine, spazio ha avuto anche l’amore, Nicolò Filippucci ha una fidanzata? Il cantante ha confessato di essere single: “Io ho avuto pochi amori nella vita, non solo perché sono giovani ed essendo molto disciplinato quindi anche li dentro non era la mia priorità. Forse non sono mai stato innamorato nella vita veramente, anche se ho provato sensazioni molto forte. L’amore secondo me è una cosa molto importante che ci porta avanti…però penso anche che l’amore non è una cosa che va cercata ma che arriva all’improvviso.”