Che nostalgia le tenerezze che nascono tra i banchi di scuola; amori giovanili che restano nel cuore. Di certo, tale sfumatura esistenziale non poteva mancare nella scuola più amata d’Italia, Amici 2024. Sì, tra una lezione di canto e ballo potrebbe essere prossima a nascere una nuova coppia nel talent di Canale 5: di chi stiamo parlando? Nicolò e Federica, rispettivamente appartenenti alle scuderie di canto e danza.

Nicolò e Federica sono innamorati? Questo l’interrogativo che di gossip che irrompe nei pensieri degli appassionati di Amici 2024 e che potrebbe essere avvalorato da più indizi. Al mondo del web non sfugge nulla e alcune clip e indiscrezioni sembrerebbero andare ben oltre la ship. Come racconta Coming Soon, spicca la scelta di Nicolò di condividere la cena romantica – ricevuta in premio con la Superchallenge Oreo – proprio con Federica. Decisione che parte da una promessa fatta dal cantante alla ballerina, e anche questo potrebbe essere inserito nel novero degli indizi.

Nicolò e Federica, cresce la sintonia ad Amici 2024 e la ‘ship’ divampa sul web

Forse è presto per dire: Nicolò e Federica sono innamorati! Certamente dai social non è sfuggito il video pubblicato su Tiktok con il cantante e la ballerina di Amici 2024 divertirsi in un simpatico passo a due tra le stanze della casetta. Ennesimo segnale di una sintonia più che evidente nonostante l’allieva sia entrata nella scuola di Canale 5 solo da poco tempo. Intanto, come spesso accade, i fan inneggiano alla ‘ship’ e sognano che questa tenera amicizia possa diventare qualcosa di più. Sicuramente, laddove dovessero scattare nuove tenerezze, sarà Maria De Filippi in persona ad incalzarli simpaticamente sul procedere della liaison.