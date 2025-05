Amici 24 sta per giungere al termine e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire chi sarà il vincitore del talent, tra i preferiti dal pubblico c’erano Nicolò Filippucci e Jacopo Sol ma nessuno dei due ce l’ha fatta. Il primo è stato eliminato durante la semifinale, il suo collega prima.

I due cantanti sono diventati molti amici durante la 24esima edizione di Amici, nell’ultimo periodo però sono state tante le polemiche sul loro rapporto. Il motivo? I fan non hanno affatto gradito che dopo la sua eliminazione Jacopo Sol quando gli è stato chiesto chi sarebbe dovuto arrivare in finale non ha fatto il nome di Nicolò. Travolto dalle critiche l’ex allievo di Amici sui social ha fatto sapere che era dispiaciuto del fatto che stessero cercando di rovinare la loro amicizia polemizzando. Ci ha tenuto anche a precisare che tra loro c’è molta stima reciproca e che nella casetta hanno costruito un legame molto forte.

Durante la semifinale anche Nicolò Filippucci è stato eliminato, dopo aver partecipato alla 24esima edizione di Amici è tornato alla normale quotidianità e sta trascorrendo molto tempo insieme al suo amico Jacopo Sol. Sui social si sono mostrati spesso insieme, hanno partecipato a diversi eventi e sono andati a pranzo e cena insieme, segno che il loro legame continua ad essere molto forte dopo il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Nelle scorse ore hanno postato anche un video sui social che dimostra quanto siano complici e felici l’uno al fianco dell’altro. Questo li ritrae insieme mentre condividono un momento speciale che ha emozionato i loro tantissimi fan. Nel video Nicolò canta e Jacopo Sol suona la chitarra, i due cantanti non hanno permesso alle critiche e alle polemiche di metterli l’uno contro l’altro, infatti sono più amici che mai.