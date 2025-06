Nicolò su Trigno: "Una scoperta bellissima". Ma il pubblico vuole di più di una semplice amicizia…

Nel corso dell’ultima edizione di Amici 24 si è formata una ‘coppia’ di cantanti che ha coltivato un rapporto molto profondo durante tutto il percorso nel programma di Maria De Filippi. Si tratta di Nicolò e Trigno, due cantanti che hanno mostrato tutto il loro talento e sebbene siano solo amici, il pubblico ha sempre pensato in una possibile ship vedendoli spesso insieme. Così, Gay.tv ha ben pensato di fare qualche domanda a Nicolò Filippucci chiedendogli qualcosa in più sul loro rapporto. Andiamo a vedere cos’ha risposto l’artista.

“Trigno l’ho sempre visto come un fratello maggiore. E, secondo me, io e lui ci completiamo: dove io non sono, lui c’è, e dove lui non è, ci sono io”, ha confessato il ragazzo. “Durante Amici, ma soprattutto nella fase Serale, Pietro mi ha aiutato tantissimo”. Pietro Bagnadentro (vero nome di Trigno), è sempre stato un grande punto di riferimento per molti ragazzi all’interno del programma, soprattutto negli ultimi mesi quando le sfide rendevano tutti concorrenti più nervosi: “La sua sfrontatezza, anche sul palco, mi ha dato tanto. È una persona che ho osservato con ammirazione durante tutto il percorso. Lo stimo molto e gli voglio tanto bene“, ha continuato Nicolò Filippucci.

Nicolò e Trigno solo amici? La confessione: “Una bella scoperta“

Il cantante ha poi spiegato che Trigno resta per lui una delle amicizie più forti coltivate nel talent. In particolare, ricorda che il loro rapporto si è rafforzato ulteriormente durante il corso del Serale dove hanno passato tanto tempo insieme per preparare i duetti. Oggi, spiega che fuori dal programma si sentono molto spesso, “una bella scoperta“, lo definisce. Ma per smontare la speranza di una ship, di amicizia si parla. Infatti, Nicolò sembra essere single, e Trigno è fidanzato con Chiara Bacci ormai da diversi mesi.