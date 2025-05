Nicolò eliminato da Amici 24, il giovane cantante ha salutato in semifinale la trasmissione di Canale Cinque di Maria De Filippi. Un evento che ha scatenato la rabbia dei social dopo la puntata, con tantissimi telespettatori che si sono infuriati in seguito all’accaduto. E lo stesso Nicolò si è sfogato sui social, ma allo stesso tempo il cantante ha ammesso di non aver vissuto la migliore delle serate per quanto riguarda l’esibizione. Dopo aver ringraziato tutti i presenti e Maria De Filippi per l’oppurtunità concessa, Nicolò ha fatto mea culpa: “Non sono stato bravo durante la puntata“. In realtà non è così e a pensarla diversamente da lui sono le decine di migliaia di persone che in queste ore stanno intasando i social con commenti indignati per la sua uscita.

Nicolò è stato però osannato dal pubblico, esploso dopo l’eliminazione proprio a un passo dalla finale di Amici 24: “Doveva vincere, è il talento più cristallino del programma”, “Difficile da mandare giù questa” si legge tra i commenti spuntati su X e Instagram dopo il pesante verdetto della semifinale di Amici.

Nicolò eliminato da Amici 24, i favoriti per la vittoria finale

Alla vigilia Nicolò era uno dei grandi candidati per la vittoria ad Amici 24, ma adesso le cose ovviamente sono cambiate dopo la pesante eliminazione del cantante. E dunque chi saranno ora i favoriti nel programma di Maria De Filippi?

Grandi chance per Trigno, il cantante vola in streaming con brani come Maledetta Milano e continua a correre forte anche nel programma. Alessia può fare strada nel ballo, vedremo quali saranno i verdetti della finale del talent di Canale Cinque.