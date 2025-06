Forse non tutti ricorderanno il nome di Nicolò Ferrari. Chi non sa di chi stiamo parlando, può tornare indietro con la mente di qualche anno, al trono di Nilufar Addati, che scelse poi Giordano Mazzocchi. A corteggiarla c’era però anche Nicolò Ferrari, ragazzo che Nilufar non scelse ma che nonostante questo si contraddistinse per la sua educazione e la sua sobrietà. Dopo aver concluso l’esperienza a Uomini e Donne, sembrerebbe che Nicolò abbia deciso di continuare a fare spettacolo e per questa ragione, dopo aver partecipato anche a Temptation Island come tentatore (con Nilufar tra le fidanzate), ha deciso di trasferirsi all’estero. Nicolò Ferrari si è infatti trasferito negli Stati Uniti: a Miami ha preso parte a due reality francesi, diventando un influencer molto amato.

Negli anni, l’ex Uomini e Donne ha partecipato a diversi programmi televisivi e reality show: ad esempio, è stato anche in Thailandia per un reality di sopravvivenza. Insomma, è diventato un volto noto della tv sopratutto in Francia, lavorando nel mondo della televisione ma anche con i social, collaborando con diversi brand di lusso. E proprio dai social è arrivata la notizia inattesa: Nicolò Ferrari ha trovato l’amore. Al suo fianco c’è un’influente di successo. Di chi si tratta?

Nicolò Ferrari presenta la fidanzata: è un’influencer internazionale

La fidanzata di Nicolò Ferrari si chiama Adixia ed è una famosa influencer nonché dj di fama mondiale. Le sue origini sono miste: belghe, italiane e coreane. Lei, classe 1992, ha cominciato la sua carriera in tv nel 2023 e su Instagram conta due milioni di follower. I due si sono mostrati insieme al Festival di Cannes, innamoratissimi, mano nella mano: la novità rappresentata da questo fidanzamento inatteso ha molto interessato i fotografi che hanno prestato loro molta attenzione. Anche sui social l’annuncio del loro fidanzamento ha ricevuto non pochi like e commenti.