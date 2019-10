Nicolò Ferrari/ “Non sono più la persona della prima stagione” (Riccanza Deluxe)

Da Uomini e Donne a Riccanza e infine anche a Riccanza Deluxe: Nicolò Federico Ferrari non si poteva tirare indietro di fronte alla possibilità di partecipare di nuovo al reality di MTV Italia. Lo vedremo a partire da oggi, martedì 8 settembre 2019, in seconda serata e a quanto pare lo troveremo del tutto cambiato. “Torno con un bagaglio di vita bello denso. Non sono più la persona della prima stagione”, dice infatti a 361 Magazine, “sono cresciuto, anche se sono passati solo 3 anni a me sembrano 15”. In questa nuova parentesi televisiva, Nicolò ha intenzione di mostrare un lato inedito della sua vita privata, ovvero il rapporto che ha con la sorella. “Si vedrà tanto un lato molto più familiare e il lato imprenditoriale che mi ha un po’ trasmesso mio padre”, aggiunge. Sta collaborando con un’amica ad una capsule collection, un progetto che lancerà tra l’altro proprio nel corso delle puntate dello show.

Niccolò Federico Ferrari: il ritorno a Riccanza

Nicolò Federico Ferrari è sulla strada di ritorno a casa e anche se starà a Milano per poco, è comunque felice di ritornare nella sua metropoli. Anche se ritiene Nizza la sua seconda casa, oltre alla Costa Azzurra in generale. In questi ultimi giorni ha anticipato ai fan sui social che presto avrà diverse novità da raccontare a tutti. “Non lasciate mai che l’Ego di qualcuno possa gestire la vostra vita a discapito del vostro sorriso. Siate voi padroni dei vostri giorni, ché la vita è una e va vissuta nella positività“, scrive su Instagram. Clicca qui per leggere il post di Nicolò Federico Ferrari. Di sogni già realizzati invece ne ha tantissimi, primo fra tutti l’indipendenza economica. “Emanciparmi era il mio obbiettivo“, confessa infatti a 361 Magazine. Ritorna invece a Riccanza, anche se in versione inedita e Deluxe, più che altro perché avrà la possibilità di rivedere tutti gli amici incontrati durante il suo debutto nel programma. “Di acqua sotto i ponti ne è passata e mi sono anche sciolto tanto“, dice a DiLei parlando di come siano cambiate le cose dal suo debutto televisivo, “è stato utile anche nella vita di tutti i giorni, perché sono diventato molto più estroverso, aperto alle persone e self-confidence“.

Niccolò Federico Ferrari e gli haters

Pronto ad una nuova avventura Nicolò Federico Ferrari, che grazie a Riccanza Deluxe non avrà solo modo di rivedere gli amici del cast, incontrati in passato, ma anche di conoscere le new entry del programma. In particolare ha legato con Mattia Mustica, mentre pensa che Camilla Neuroni sia molto diversa rispetto a come appare da lontano. “Una ragazza molto perbene, molto pacata, tranquilla, cosa che non sembrerebbe di primo acchito e Aaron è simpaticissimo. Poi abbiamo degli amici in comune“, confessa infatti a DiLei. Tra l’altro al reality di MTV Italia deve molto, soprattutto per quanto riguarda la dipendenza da social. Nicolò ha iniziato ad usare Instagram proprio grazie a Riccanza e oggi non potrebbe più farne a meno. “Ci son sempre, quelli non mancano mai. Secondo me sono i miei più grandi fan“, dice invece a proposito degli haters, “anche se prima ci rimanevo male, devo dire la verità“. Non è stato semplice infatti per Ferrari riuscire a fare i conti con le critiche accese, con l’essere diventato un bersaglio facile. “Oggi me ne frego, fa parte del gioco e lascio che queste persone frustrate commentino e insultino. A volte me la rido“, aggiunge.

Video: Niccolò Federico Ferrari si presenta





