Nicolò, figlio Alessandro Basciano/ “Quando è nato ho smesso di fare il cog*ione”

Sorpresa speciale per Alessandro Basciano nel corso della quarantacinquesima puntata del Grande Fratello vip 2021 in onda questa sera. L’ex tentatore, dopo averlo visto solo attraverso un filmato, questa sera, potrà finalmente rivedere il figlio Nicolò, la persona che conta più di tutte nella sua vita e che rappresenta il suo, grandissimo amore. Sin dai primi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà, Alessandro ha sentito fortemente la mancanza di Nicolò con cui non ha potuto trascorrere il Natale. Dopo due anni di fidanzamento, Alessandro, con l’ex compagna Clementina, ha deciso di allargare la famiglia.

Avere tra le braccia Nicolò è stata l’emozione più grande della sua vita. “E’ il mio punto di riferimento. Tutto quello che faccio lo faccio con lui. Quando sta con me, aspetto che si addormenti e piango perchè spesso è lui che mi dà degli insegnamenti“, ha raccontanto Alessandro al Grande Fratello Vip.

Nicolò, il figlio di Alessandro Basciano: “E’ il mio punto di riferimento”

Quando Nicolò è nato, Alessandro Basciano aveva 27 anni. La nascita del bambino ha cambiato totalmente la vita di Basciano che, oggi, fa di tutto per poterlo vedere. Vivendo all’estero, cerca di tornare in Italia spesso per poter trascorrere del tempo con lui. La nascita di Niccolò ha permesso all’ex tentatore anche di smussare alcuni lati del suo carattere e cambiare le priorità della sua vita. “Dopo la nascita di Nicolò, ho smesso di fare il cogl***e e ho iniziato a prendermi un po’ di responsabilità. Lui ha cambiato completamente la mia vita. Riesco a vederlo facendo mille sacrifici. Lui vive con sua mamma, ma posso vederlo quando voglio. Da quando lavoro all’estero è più difficile“, ha raccontato Basciano al GF Vip.

Nicolò, questa sera, potrà rivedere il suo papà. Anche per lui sarà una grande emozione. Alcune settimane fa, Basciano aveva avuto la possibilità di vedere il viso del suo bambino attraverso un filmato e di ascoltare la sua voce che gli diceva: “Speriamo che tu vinca. Ti guardiamo sempre con mamma. Tanti auguri di buon anno. Ti voglio bene, mi manchi”,



