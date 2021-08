Nicolò, figlio Andrea Pirlo/ Dopo Udinese Juventus: “Sarebbe stata colpa di papà”

NICOLÒ PIRLO POLEMICO SU UDINESE JUVENTUS

L’anno scorso Nicolò Pirlo aveva ricevuto minacce di morte per l’andamento della Juventus: finito nell’occhio del ciclone e dei commenti ingiustificabili di qualche becero a causa (se così possiamo dire) del rendimento di papà Andrea Pirlo che, al primo anno come allenatore, non è riuscito a prolungare la lunga striscia di scudetti bianconeri. Nei momenti più complicati, e purtroppo succede molto spesso, una parte dei “tifosi” (virgolettato d’obbligo) se l’è presa non solo con il diretto interessato, ma anche con la famiglia: ricorderete per esempio gli orrendi insulti al figlioletto di Leonardo Bonucci, quando quest’ultimo si era trasferito dalla Juventus al Milan, ma anche altri episodi che riguardano altre squadre. Ora, Nicolò Pirlo si è preso una personale rivincita: dopo il pareggio che la Juventus ha ottenuto a Udine, facendosi rimontare due gol dall’Udinese, ha condiviso su Instagram il post di un tifoso che dice come la stessa cosa, l’anno scorso, sarebbe stata “colpa di una sola persona, che quest’anno non c’è”.

Da segnalare che Nicolò ha utilizzato le stories (che scompaiono dopo 24 ore) e l’ha cancellata poco dopo, ma qualcuno – come sempre – ha fatto in tempo a fare lo screenshot e riproporlo. Anche se l’errore clamoroso lo ha commesso Wojciech Szczesny, anche se la Juventus ha comunque giocato bene e avrebbe meritato di uscire dalla Dacia Arena con la vittoria, anche se all’ultimo secondo Cristiano Ronaldo si è visto annullare un gol per pochi centimetri di fuorigioco: Nicolò è convinto che il responsabile di questo pareggio sarebbe stato Andrea Pirlo. Effettivamente, nella scorsa stagione al bresciano sono state risparmiate ben poche critiche: alcune meritate, ma un conto è entrare in merito al suo operato da allenatore, ben altro è andare sugli insulti personali e le minacce ai membri della famiglia…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Vecchia Signora (@lavecchiasignora.it)

