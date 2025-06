In molti si saranno chiesti ma quando faranno gli esami di maturità quei personaggi del mondo dello spettacolo che sembra che vivano un’altra vita rispetto a quella dei comuni mortali, ebbene ecco chi tra cantanti e ‘figli di’ dovrà ottenere il tanto sudato diploma dopo aver sostenuto gli esami.

Uno dei tanti sarà Nicolò Filippucci, giovane cantante che ha fatto innamorare il pubblico di Amici 24 con la sua voce e il suo modo di fare per nulla borioso, anzi, neanche pensava di meritarsi la finale. Nonostante il successo momentaneo non ha voluto perdere di vista i suoi obiettivi e quindi tra pochi giorni si diplomerà al liceo scientifico. Sempre rimanendo in tema amici anche Sarah Toscano, beniamina del pubblico da quando ha cantato la sua ‘Amarcord’ al Festival di Sanremo, dovrà sostenere gli esami, ma il prossimo anno.

Nicolò Filippucci, ma non solo: anche Sarah Toscano e Andrea Arru hanno la maturità

A dover sostenere gli esami di maturità per poter prendere il diploma, oltre a Nicolò Filippucci e Sarah (quest’ultima il prossimo anno), è stata presente all’appello Chanel Totti, che l’ha conseguito alcuni giorni fa. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha studiato presso una scuola americana e ha anche festeggiato il 18esimo con una grande festa.

Anche Andrea Arru, attore che il pubblico ha avuto modo di vedere ne Il ragazzo dai pantaloni rosa e Diabolik – Chi sei? si diplomerà al liceo scientifico/sportivo. A studiare da privatista è Sarah Toscano che prenderà il diploma il prossimo anno al fine di prepararsi al meglio dopo essere stata occupata con il mondo della musica.