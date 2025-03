Nicolò Filippucci, lettera commovente ai compagni di Amici 24: “Ho paura di non essere compreso”

Alcuni dicono che abbia già in mano la vittoria, altri lo elogiano per il suo immenso talento, il cantante di Amici 24 Nicolò Filippucci si è distinto sin dall’inizio per la sua bravura ma nonostante tutto stia andando per il meglio, pare che il cantante stia attraversando un piccolo momento di crisi. Il Serale è stato un successo, con un duetto incredibile tra lui e Trigno che hanno stupito pubblico e giudici. Eppure, Nicolò sente che gli manca ancora qualcosa per diventare un artista completo.

Per questo motivo, il cantante ha voluto scrivere una lettera per spiegare meglio quello che sente. A leggere le sue parole è stata Maria De Filippi davanti agli altri allievi di Amici 24, ecco alcune delle sue parole: “Mi sento come un punto interrogativo che cammina in mezzo alla vita delle persone” ha detto il ragazzo, poi ha continuato: “Io lo faccio perché vi voglio proteggere dal pregiudizio delle persone, forse lo faccio perché ho paura di non essere compreso“. Nicolò ha poi confessato di aver molta paura del Serale, in particolare di essere “mangiato” dal palco, anche se fino ad ora si è dimostrato perfettamente all’altezza della situazione.

Nicolò Filippucci, aspettative troppo alte ad Amici 24?

Nicolò Filippucci è incredibilmente talentuoso e sin da prima di entrare ad Amici 24 vantava una carriera piena di successi. Proprio per questo motivo le aspettative su di lui sembrano altissime, forse troppo alte rispetto alla realtà dei fatti, dato che Nicolò sembra molto più grande di quello che è e la sua età non gli consente ancora di raggiungere alcuni obiettivi. Forse, proprio per questo il cantante sente una sorta di pressione interiore che non riesce a superare, ma al momento la vittoria sembra già tutta sua. Inevitabile notare l’enorme miglioramento con Mi sono innamorato di te, brano di Luigi Tenco che ha cantato in maniera magistrale.