Nicolò Filippucci scalda i motori per il Tim Summer Hits 2025

C’è anche il giovane Nicolò Filippucci tra i protagonisti del Tim Summer Hits 2025, in onda questa sera venerdì 4 luglio. L’ex stella di Amici torna in pista con Un’ora di follia, il suo debutto nel mondo discografico. Un’opera che nasce dall’esigenza di esprimere ciò che si avverte nel proprio interiore quando fuori tutto cambia. Il progetto musicale di Nicolò Filippucci nasce all’interno della scuola di Amici, come ha svelato lo stesso cantante in una bella intervista rilasciata a Sky Tg 24, dove ha ripercorso l’ultimo periodo.

“Questo è un lavoro che nasce all’interno della scuola di Amici durante tutto il percorso ed è la narrazione della mia evoluzione artistica”, spiega Nicolò Filippucci. “Qui c’è passo per passo il mio percorso. Follia ce n’è abbastanza: essendo agli inizi di una carriera […] Non è facile crearsi una identità, serve follia…”, ha detto entusiasta Nicolò.

Nicolò Filippucci e il legame speciale con Trigno conosciuto ad Amici: “Ci completiamo, ecco perché…”

Proprio ad Amici ha trovato la giusta ispirazione artistica, ma anche nuovi compagni di viaggio e amici fraterni con cui spera di mantenere un legame in futuro. E allora come non menzionare l’intesa vincente con Trigno, un amico e concorrente con cui ha trovato l’incastro artistico perfetto. “Per me è come un fratello maggiore”, ha detto in un passaggio a Gay.it.

“Per me io e lui ci completiamo, durante Amici mi ha aiutato davvero tanto. L’ho osservato e ammirato, oggi lo stimo molto e gli voglio tanto bene”, le sue parole di elogio per l’amico e partner artistico conosciuto durante il talent condotto da Maria De Filippi. Questa sera, però, lo spazio è tutto per lui e per la sua musica. I fan lo attendono trepidanti…

